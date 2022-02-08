Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Татьяной Пасман

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковской городской Думы («Яблоко») Татьяна Пасман.

Месяц назад, 10 января, ей был передан вакантный мандат, освободившийся после сложения депутатских полномочий Дмитрия Пермякова. Насколько неожиданным для Татьяны Пасман был такой поворот? Зачем ей депутатский мандат на 9 месяцев, учитывая, что уже в сентябре горожане изберут новый состав гордумы? Будет ли слышен голос «Яблока» в городской Думе, особенно сейчас, в предвыборный период?

На эти и другие вопросы с гостьей студии побеседует ведущая Любовь Кузнецова. С учетом того, что Татьяна Пасман - педагог с большим стажем, в рамках эфира будут затронуты вопросы образования: дистанционное обучение, кадровые проблемы, качество современного образования.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.