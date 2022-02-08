Политика

Псковские коммунисты продолжают оспаривать итоги прошлогодних выборов

Псковские коммунисты продолжают оспаривать итоги прошлогодних выборов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в обкоме партии, 11 февраля Псковское областное отделение КПРФ и экс-кандидат в депутаты регионального парламента седьмого созыва по одномандатному округу №6 Дмитрий Богданов подали ряд жалоб в Квалификационную коллегию судей Псковской области на действия судьи Великолукского городского суда, в производстве которого находились дела по искам к Избирательной комиссии Псковской области и Территориальной избирательной комиссии города Великие Луки об оспаривании результатов выборов и итогов голосования.

«Напоминаем, что в сентябре 2021 года Избирательная комиссия Псковской области признала избранным депутатом Псковского областного Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу №6 Е. Н. Даньшову от партии "Единая Россия". По официальным подсчетам, она набрала всего на 44 голоса больше, чем кандидат в депутаты от партии КПРФ Д. П. Богданов. Разница в голосах составила всего 0,3% от общего числа проголосовавших на округе избирателей. Однако то, как было получено это незначительное преимущество, вызвало у КПРФ множество вопросов.

На 13 из 19 избирательных участках большинство голосов избиратели отдали за Дмитрия Богданова от партии КПРФ. А то самое преимущество в 44 голоса Елена Даньшова получила благодаря результатам голосования на избирательном участке №122, расположенном в Великорусском доме-интернате для престарелых и инвалидов. По данным протокола участковой избирательной комиссии (УИК), Е. Н. Даньшова набрала на этом участке 468 голосов (на целых 240 голосов больше, чем Д. П. Богданов).

305 проголосовавших — это постояльцы дома-интерната, никто из которых по состоянию здоровья не смог посетить избирательный участок, хотя он расположен прямо в здании этого учреждения. Фактически была обеспечена практически 100% явка на выборы постояльцев дома-интерната. При этом постояльцы дома-интерната составили около 30% от общего числа проголосовавших на избирательном участке №122. К наблюдению за этой процедурой НИКОГО не допустили!!! В среднем на одного проголосовавшего членами УИК №122 было затрачено около 1,8 минуты, и это, не учитывая время необходимое на передвижение от избирателя к избирателю.

20 и 21 октября 2021 года Великолукский городской суд по искам об отмене итогов голосования на избирательном участке №122 отказал, а требование об отмене результатов выборов оставил без рассмотрения.

Решения Великолукского городского суда были оспорены в Псковском областном суде. 25 ноября и 2 декабря 2021 года Псковский областной суд отменил принятые первой инстанцией судебные акты и направил деле на новое рассмотрение.

Областной суд согласился с необходимостью привлечения к участию в деле Е. Н. Даньшовой, указал, что в случае удовлетворения судом исковых требований и отмены итогов выборов на избирательном участке №122 подлежат изменению результаты выборов депутатов Псковского областного Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу №6 в связи с тем, что большее число голосов избирателей наберет Д. П. Богданов, не Е. Н. Даньшова.

Все доводы апелляционной жалобы суд рассматривать не стал, однако указал, что судом первой инстанции не были истребованы, исследованы и оценены все необходимые для разрешения спора доказательства, что следует устранить при новом рассмотрении дела.

Дело вернулось в Великолукский городской суд на новое рассмотрение, но теперь оно передано другому судье. 19 января к участию в деле привлечена Е. Н. Даньшова.

Следующее заседание назначено на 16 февраля 2022 года», - сообщили в обкоме КПРФ.