«Политкухня»: Политолог Дмитрий Солонников о влиянии «топливного кризиса» на ход выборов

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть интерес к выборам. Сделать это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого нам предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области.

Сегодня политический шеф проекта Александр Савенко пригласил к «разделочному столу» российского политолога, политтехнолога, директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова. Они обсудят «топливный кризис»: первопричины его появления, влияние на жизнь обычных граждан, как правительство борется с данной ситуацией, а также его возможное влияние на выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области.

Начало программы — в 12:00. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.