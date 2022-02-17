Норма о лишении избирательного права экстремистов появится в областном законодательстве

Учредители и члены общественных и религиозных объединений, признанных по решению суда экстремистскими или террористическими организациями, не имеют права участвовать в выборах в качестве кандидатов. Эту норму федерального законодательства, вступившую в силу с июня 2021 года, предлагается отразить в Избирательном кодексе Псковской области. Соответствующий законопроект подготовил региональный избирком и внёс в областной парламент, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Ограничение права быть избранными распространяется не только на учредителей, руководство, членов и работников запрещенных организаций, но и на лиц, причастных к деятельности, в связи с которой соответствующая организация была признана экстремистской или террористической. Запрет избираться может коснуться тех, кто публично высказывается с одобрением деятельности или отдельных мероприятий подобных организаций, в том числе в интернете, или перечисляет им пожертвования.
По мнению председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексея Севастьянова ограничение избирательного права для всех, кто причастен к деятельности экстремистских и террористических организаций, уместно и своевременно.
Срок лишения пассивного избирательного права варьируется от степени вовлеченности в противозаконную деятельность: для учредителей и руководителей различного уровня – пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности такой организации, для рядовых членов и причастных лиц – три года.
По решению Совета Собрания вопрос об изменениях избирательного кодекса включён в повестку февральской сессии. Предварительно законопроект рассмотрит комитет по законодательству и местному самоуправлению.