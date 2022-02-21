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Политика

Евгений Михайлов оценил возможные последствия признания ЛНР и ДНР

22.02.2022 12:08|ПсковКомментариев: 2

Возможные последствия признания Донецкой и Луганской Народной Республик в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей оценил экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов.

«Особо каких-то новых последствий не будет. В той ситуации, которая сложилась на текущий момент, любое решение имело бы свои негативные последствия. Поэтому будут и негативные, и позитивные последствия от этого решения. Позитивные достаточно понятны, негативные - посмотрим, как Запад отреагирует. Пока он реагирует довольно вяло, многое будет зависеть от того, как будет развиваться конфликт. Сейчас там временное затишье, как говорится, мяч на стороне Украины. Если Украина просто перестанет активничать на Донбассе и будет действовать примерно так, как на крымской границе, то это один вариант, а если они проявят какую-то враждебную активность, там возможны и другие варианты», - предположил экс-губернатор Псковской области.

По его мнению, такую тенденцию стоит продолжить. «Естественно, поддерживаю (решение принять республики — ред.). Считаю, что нужно дальше идти. Население в 2014 году определилось на возвращение в Россию по "крымскому варианту". Не обязательно это делать в один день, но вообще такая перспектива была бы правильная», - сказал Евгений Михайлов. 

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 21 февраля.

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Теги: #Украина #ЛНР #ДНР
Источник: Псковская Лента Новостей
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