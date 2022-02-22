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Политика

В областной Избирательный кодекс внесли изменения

24.02.2022 12:15|ПсковКомментариев: 0

Обновленную редакцию Избирательного кодекса Псковской области, предложенную региональным избиркомом, поддержали депутаты Собрания на 7-й сессии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Внесенные в закон изменения условно можно разделить на три блока. Часть новых положений актуализирует областной закон в соответствии с действующими федеральными нормами, касающимися ограничения избирательных прав членов экстремистских и террористических организаций. В выборные органы власти не смогут избираться учредители, руководители, финансисты и все причастные к деятельности организаций, признанных по решению суда экстремистскими или террористическими. Для руководства срок такого запрета составит пять лет, для участников и работников – три года.

Следующий блок поправок внесён в областной Избирательный кодекс по предложению правового управления аппарата Центральной избирательной комиссии РФ. Эти изменения устраняют замечания ЦИК.

Кроме того, увеличены предельные суммы расходов из средств избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений.

Принятый закон не потребует выделения дополнительных финансовых средств из областного бюджета. В законную силу документ вступит по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Теги: #псковское областное собрание #избирательная комиссия Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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