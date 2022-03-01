Политика

Нойс заморозил побратимские отношения с Псковом

Немецкий город Нойс заморозил на неопределенный срок побратимские отношения с Псковом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила глава областного центра Елена Полонская.

О таком решении заявила администрация Нойса на региональном радио NE-WS 89.4. Требование исходило от партии «Молодые либералы». Представители этой партии посоветовали администрации Нойса найти город-побратим на Украине.

«Институт побратимства предполагает установление постоянных дружественных связей для ознакомления с жизнью, историей и культурой города-партнера с целью достижения лучшего взаимопонимания, укрепления сотрудничества и дружбы, а также обмена опытом в разрешении схожих проблем, стоящих перед городскими властями и организациями», — отметила Елена Полонская.

Говоря о побратимстве городов, продолжила глава Пскова, часто вспоминают термин «народная дипломатия». «В современной международной политике народная дипломатия принимает различные формы — кроме культурного сотрудничества можно выделить туристический обмен, спорт и сотрудничество городов. Термин "народная дипломатия" относят к неофициальным широким контактам между обычными людьми, которые в итоге способствуют улучшению отношений между государствами и народами. Усилия "народных дипломатов" помогают сглаживать искаженное восприятие другой стороны и могут полностью отменить тенденцию возникновения опасных ксенофобских настроений», — сказала она.

«Этот инструмент действительно работает. Два из трех существующих немецких обществ дружбы с Псковом подтвердили намерение сотрудничать и далее, несмотря на решение властей города, так как в основе этого сотрудничества – многолетняя дружба с псковичами», — добавила Елена Полонская.

Напомним, 7 января 1990 года был подписан договор о партнерстве между Псковом и Нойсом.