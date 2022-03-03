Политика

Сейм Латвии постановил не выгонять граждан России с видом на жительство

Сейм Латвии принимал решения о том, будет ли он рассматривать сразу четыре законопроекта, подготовленных праворадикалами от национального блока. В итоге, «за» них проголосовали только сами депутаты от нацблока, а все остальные парламентарии - и правящие, и оппозиционные - оказались против, сообщает Delfi.lv.

Фото: lv.sputniknews

Как пишет «Евразия Дэйли», 28 февраля национальный блок подал на рассмотрение в парламент четыре законопроекта, вызвавших острую реакцию русскоязычной части латвийского общества. Предлагалось уже с 1 сентября 2022 года полностью перевести все образование в школах нацменьшинств на латышский язык обучения. Предусматривалось в течение трех месяцев отобрать у проживающих в Латвии граждан России виды на жительство (за некоторыми специально оговоренными случаями), а также прекратить выдачу россиянам видов на жительство.

Планировалось запретить работодателям требовать у работников знание иностранного языка (в том числе, русского) — если согласно трудовым обязанностям он общается с местными жителями. Также нацблок хотел «усилить позиции латышского языка в сфере высшего образования».

По поправкам к закону «Об иммиграции» голосования не было — законопроект отозвали. Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш («Новое Единство») выступил против отказа гражданам России в видах на жительство.

По поправкам к закону «Об образовании» правящая коалиция достигла политического компромисса: с 1 сентября 2022 года переводить все школы на латышский язык обучения не следует, но через 6 лет это предполагается сделать. За идею срочного перевода всего образования на латышский язык обучения проголосовали 12 депутатов. 69 парламентариев - и коалиционных, и оппозиционных - нажали кнопку «против». Воздержавшихся не было.

За поправки к закону «О высших школах», касающиеся языка преподавания, голосовали только депутаты от национального блока. Все остальные парламентарии оказались против. Поправки к закону «О труде», запрещающие требовать знания иностранного языка у работников в оговоренных случаях, голосовали только 11 депутатов от нацблока, а депутат от «Нового Единства», бывший министр образования Карлис Шадурскис воздержался.