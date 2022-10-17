Политика

Ничего менять не надо - Армен Мнацаканян о предложении снизить муниципальный фильтр на выборах губернатора

Снижать муниципальный фильтр на выборах губернатора Псковской области не нужно. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов, вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян.

«Если коротко ответить, пока я законопроект не видел, поэтому ничего сказать не могу. Но мое личное мнение: те правила, которые сегодня есть, соответствуют действительности, по ним и следует жить, ничего менять не надо. Я понимаю, что всем сложно в этом процессе. Фильтр установлен и досягаем для каждого. Достаточно просто работать и всё», - сказал Армен Мнацаканян.

Он подчеркнул, что это его личное мнение: «От партии "Единая Россия" я не могу ничего говорить, мы должны коллегиально подумать, обсудить этот законопроект с депутатами, внутри фракции. Это лично мое мнение».

Ранее координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) анонсировал законопроект о снижении муниципального фильтра на выборах губернатора. Он будет направлен на существенное снижение муниципального фильтра в двести человек до значительно меньшей цифры депутатов, которые могли бы поддержать кандидата для отбора.

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Антон Минаков рассказал, что подаст законопроект в ноябре. По его мнению, это позволит пройти большему количеству кандидатов и сделать выборы более легитимными.