Ничего менять не надо - Армен Мнацаканян о предложении снизить муниципальный фильтр на выборах губернатора

Снижать муниципальный фильтр на выборах губернатора Псковской области не нужно. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов, вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян.
Он подчеркнул, что это его личное мнение: «От партии "Единая Россия" я не могу ничего говорить, мы должны коллегиально подумать, обсудить этот законопроект с депутатами, внутри фракции. Это лично мое мнение».
Ранее координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) анонсировал законопроект о снижении муниципального фильтра на выборах губернатора. Он будет направлен на существенное снижение муниципального фильтра в двести человек до значительно меньшей цифры депутатов, которые могли бы поддержать кандидата для отбора.
Антон Минаков рассказал, что подаст законопроект в ноябре. По его мнению, это позволит пройти большему количеству кандидатов и сделать выборы более легитимными.