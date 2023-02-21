Антон Минаков: Говоря о «партии победы», Леонид Слуцкий имеет в виду ЛДПР

Заявление лидера ЛДПР Леонида Слуцкого «России нужна одна партия - партия победы» прокомментировал координатор Псковского регионального отделения партии, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он также пояснил, что ЛДПР – гибкая партия, которая умеет перестраиваться под текущую политическую конъюнктуру, мировую обстановку. «Та школа Жириновского, которая была образована в 1989 году под названием ЛДПР, продолжает свою работу. Результаты выборов и соцопросов показывают, что у нас есть все шансы на победу: занять второе место, от которого до первого рукой подать», – добавил Антон Минаков.