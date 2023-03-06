Политика

«Сливайтесь и объединяйтесь!»: муниципальная реформа в Псковской области. ИНФОГРАФИКА

Речь идет о Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском районах. Соответствующие законы вступят в силу 13 марта, а переходный период, когда будут продолжать работать прежние органы власти, продлится до 2024 года. Подробности — в нашей инфографике.

В Псковской области проходит очередная административная реформа. 28 февраля депутаты Псковского областного Собрания поддержали инициативы по созданию восьми единых муниципальных округов вместо прежних муниципальных районов, состоявших из городских и сельских поселений.

Мне всё равно.

Не соблюдаю, поскольку не являюсь православным христианином.

Нет, поскольку такая диета наносит вред организму.

Хотел бы соблюдать пост, но не позволяет состояние здоровья.

Не каждый год, но стараюсь придерживаться предписанных ограничений.

Соблюдаю только Великий пост, рассматриваю это как диету для оздоровления организма.

Да, я строго соблюдаю и Великий пост, и другие православные аскетические практики.

Соблюдаете ли вы Великий пост?

«Сливайтесь и объединяйтесь!»: муниципальная реформа в Псковской области. ИНФОГРАФИКА

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