«Сливайтесь и объединяйтесь!»: муниципальная реформа в Псковской области. ИНФОГРАФИКА

В Псковской области проходит очередная административная реформа. 28 февраля депутаты Псковского областного Собрания поддержали инициативы по созданию восьми единых муниципальных округов вместо прежних муниципальных районов, состоявших из городских и сельских поселений.
Речь идет о Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском районах. Соответствующие законы вступят в силу 13 марта, а переходный период, когда будут продолжать работать прежние органы власти, продлится до 2024 года. Подробности — в нашей инфографике.