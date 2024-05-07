Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
взгляд в будущее ИТ в образовании
Игорь Иванов о профсоюзах
топ заведений для выпускников
места для выпускного
ПЭМЗ ищет сотрудников
топ-5 рецептов пасхи
Кабельный потенциал
Онлайн-викторина про Псковскую область
ENERGY кешбэк-игра
где в Пскове получить права
педагоги лучшие из лучших
Господин Рейтингомер
день победы великие луки
Матросовы не узнанные нами...
Праздник Весны и Труда
оплата сверхурочных работ
 
 
 
ещё Политика 07.05.2024 11:410 Пять районов Псковской области преобразовали в муниципальные округа  07.05.2024 17:400 «Гонки по вертикали»: инаугурация Путина, перемены в правительстве и муниципальная реформа. ВИДЕО 07.05.2024 15:470 Александр Седунов: Инаугурация президента прошла торжественно 07.05.2024 15:070 Александр Козловский: «Единая Россия» будет последовательно идти курсом президента 07.05.2024 14:380 Андрей Турчак: «Единая Россия» была и остается партией президента 07.05.2024 14:360 Дмитрий Петров: Муниципальная реформа в Усвятском районе назрела давно
 
 
 
Самое популярное 03.05.2024 09:245 Новый эпизод в деле Грацкого: бывший чиновник получил взятку в виде массажного кресла 05.05.2024 11:000 Медиахолдинг «Гражданская пресса» объявляет конкурс публицистических работ молодых журналистов имени Виктории Голубковой 04.05.2024 10:210 Ушла из жизни псковичка Юлия Комова 03.05.2024 13:343 Ольгу Тимофееву назначили вице-губернатором Псковской области 02.05.2024 07:190 Смена погоды ожидается на Северо-Западе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Наталья Иванова: Муниципальная реформа Плюсскому району необходима

07.05.2024 13:33|ПсковКомментариев: 0

Ситуация на местах складывается такая, что муниципальная реформа Плюсскому району необходима. Такое мнение глава Плюсского района Наталья Иванова озвучила на внеочередной сессии Псковского областного Собрания 7 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Я представляю Плюсский район, знаю, какая ситуация на земле. Хочу сказать, что мы не только не бежим впереди паровоза, мы уже немного отстали от паровоза и запрыгиваем в последний, предпоследний вагон. По факту ситуация в наших дотационных районах сложилась такая, что на местах профессионально в маленьких поселениях работать сегодня некому. И если мы говорим о бюджете и переживаем за бюджет, который мы сегодня принимаем, то в поселениях 52% бюджета занимает содержание аппарата, который работает с населением», - рассказала Наталья Иванова.

Она напомнила, что в Плюсском районе бюджет — программный. «Если у тебя есть возможность участвовать в программе и ты понимаешь, что это принесёт определённые средства в район и будет возможность реализовать те или иные мероприятия, ты принимаешь в этом участие и получаешь дополнительные средства. На сегодняшний день поселения, власти муниципальных поселений самостоятельно участвовать не могут в этих программах по двум причинам. Потому что нет специалистов, которые будут работать по той или иной программе, и потому что нет возможности софинансировать эти программы. Мы знаем, что все федеральные и региональные программы софинансируются. Вот только по этой причине это правильное решение — переход в муниципальные округа, где будут сконцентрированы и властные полномочия и финансовые тоже», - подчеркнула глава района.

Напомним, на сессии 7 мая депутаты регионального парламента поддержали преобразование Усвятского, Дновского, Порховского, Плюсского и Бежаницкого районов в муниципальные округа.

Смотрите также
07.05.2024 11:410 Пять районов Псковской области преобразовали в муниципальные округа 

В Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа. В 2024 году реформу собираются провести также в Гдовском районе. 

Ранее экс-заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин сообщил, что законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти рассматривают в Госдуме. Если он будет принят, все районы Псковской области переведут в муниципальные округа. 

Смотрите также
31.01.2024 15:032 Александр Серавин: Мы готовимся к большой муниципальной реформе

Теги: #псковское областное собрание #муниципальная реформа
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы идею ввести 10-дневные майские каникулы?
В опросе приняло участие 87 человек
Сюжет: Муниципальная реформа в Псковской области Наталья Иванова: Муниципальная реформа Плюсскому району необходима Дмитрий Петров: Муниципальная реформа в Усвятском районе назрела давно Все вопросы населения в муниципальном округе будут решаться более оперативно - Михаил Шауркин Сергей Михеев: Преобразование районов в муниципальные округа - правильное решение Муниципальная реформа даст сельским территориям возможность участвовать в нацпроектах - Юрий Семенов Алексей Севастьянов: Кроме громких лозунгов, аргументов против муниципальной реформы нет  Дмитрий Михайлов: КПРФ неоднократно высказывалась против муниципальной реформы  Пять районов Псковской области преобразовали в муниципальные округа  Армен Мнацаканян: Муниципальная реформа в Псковской области идет ровно Фракция «Яблоко» в областном Собрании голосует против преобразования пяти районов в округа  Инициативы районов о преобразовании в округа поддержал профильный комитет Собрания Депутаты Добручинской волости единогласно поддержали преобразование Гдовского района в округ Депутаты Гдовского района проголосовали за преобразование муниципалитета в округ Депутаты Спицинской волости поддержали преобразование Гдовского района в округ Сергей Литвиненко: Муниципальная реформа позволит снизить бюрократическую нагрузку на жителей региона Алексей Севастьянов: Я вижу в муниципальной реформе целый ряд плюсов Псковское «Яблоко» продолжит противостоять муниципальной реформе в регионе Названы районы Псковской области, которые станут округами в 2024 году Шесть районов Псковской области станут округами в 2024 году Армен Мнацаканян: Активная работа идет в Новоржеве в рамках преобразования района в муниципальный округ Любовь Трифонова о муниципальной реформе: Уверена, что мы сделали правильный выбор Олег Майоров: Муниципальная реформа не повлечет за собой кадровых сокращений Назначен конкурс на должность главы Стругокрасненского муниципального округа Александр Котов о муниципальной реформе: Это правильный путь Михаил Ведерников: Муниципальная реформа не отменяет принципов демократии Реорганизована администрация Печорского района Реорганизована администрация Стругокрасненского района Муниципальная реформа: три четверти пути Выборы в Псковской области - 2023. ИНФОГРАФИКА Новая система выборов главы муниципального округа расширит «кадровую скамейку» – Олег Майоров Игорь Дитрих: Нужна четкая вертикаль власти, а не несколько параллелей Виктор Остренко: Избрание глав муниципальных округов по конкурсу укрепит вертикаль власти Вера Кондратьева: Новая схема выборов главы округа – единственно правильная Валентина Понизовская: Преобразование районов в округа будет положительным для жителей Алексей Севастьянов о законе про выборы в округах: Муниципалитеты, за дело! Закон о первых выборах в новых муниципальных округах приняли в Псковской области Законопроект о первых выборах в новых муниципальных округах поступил в Собрание Принесет ли пользу муниципальная реформа, поспорили участники «Армрестлинга» на «ПЛН FM» Муниципальная реформа не несет за собой сокращение рабочих мест – депутат Николай Соколов «Гайд-парк»: Глава фракции «ЕР» в Новоржевском районном Собрании Николай Соколов о муниципальной реформе. ВИДЕО Облизбирком принял решение провести выборы в муниципальных округах Псковской области «Сливайтесь и объединяйтесь!»: муниципальная реформа в Псковской области. ИНФОГРАФИКА Значимость главы района после муниципальной реформы объяснил Алексей Севастьянов Алексей Севастьянов о муниципальной реформе: Острых вопросов со стороны оппонентов я не слышал Владимир Кузь оценил вероятность появления Гдовского и Псковского муниципальных округов Глава Стругокрасненского района: Основная задача муниципальной реформы - увеличение качества услуг населению Региональный парламент поддержал преобразование восьми районов в Псковской области в муниципальные округа Петр Алексеенко: КПРФ не «ловит хайп» на критике муниципальной реформы Александр Котов о новых муниципальных округах в Псковской области Андрей Маковский о муниципальной реформе: Это здравая идея Псковские единороссы призвали поддержать законопроекты о создании муниципальных округов Александр Котов о муниципальной реформе: Люди смогут общаться с властью в режиме одного окна «Не ловить хайп» на муниципальной реформе в Псковской области призвал Олег Брячак Псковские коммунисты выступили против муниципальной реформы Инициативы о преобразовании восьми районов Псковской области в муниципальные округа рассмотрел профильный комитет регионального парламента  Глава Новоржевского района отклонила решение депутатов о преобразовании муниципального образования в округ Новоржевские депутаты поддержали преобразование района в муниципальный округ Законопроект о преобразовании в округ ещё одного района поступил в областное Собрание Границы будущих муниципальных округов обсудили в областном Собрании депутатов Участники публичных слушаний в Новоржеве поддержали преобразование района в муниципальный округ Армен Мнацаканян о перспективах муниципальной реформы Власть не утратит контакт с народом после муниципальной реформы – Армен Мнацаканян Армен Мнацаканян о муниципальной реформе: Людям бояться нечего «Гайд-парк»: Армен Мнацаканян о муниципальной реформе. ВИДЕО Инициативу шести районов о преобразовании в округа областное Собрание рассмотрит 21 февраля Шесть законопроектов о преобразовании районов в округа поступили в областное Собрание «Беседка»: Муниципальная реформа в Псковской области в вопросах и ответах. ВИДЕО Муниципальная реформа позволит привлекать внебюджетные средства – глава Красногородского района Елена Тимашова о муниципальной реформе: Мы приближаем органы МСУ к жителям Депутаты Опочецкого района поддержали реформу местного самоуправления Публичные слушания о создании Новоржевского муниципального округа пройдут 17 февраля «Сообразим на троих»: Реформы 2023 года – что нас ждет? ВИДЕО С инициативой провести муниципальную реформу выступили главы семи районов Муниципальная реформа: страхи и преимущества Реформа в районах может снизить муниципальный фильтр — Петр Алексеенко Елена Тимашова о цели создания муниципальных округов в Псковской области Александр Котов о муниципальных округах: Для людей вообще ничего не поменяется Муниципальные округа Будущее местного самоуправления
07.05.2024, 18:000 Прокурор области примет граждан в Гдове 07.05.2024, 17:570 Патриотическая акция «Библиогид по улицам Героев Победы» прошла в Пскове 07.05.2024, 17:560 Профсоюзы проводят анкетирование для расчета необходимого уровня МРОТ 07.05.2024, 17:550 Прививку от «малой чумы» в 2023 году сделали менее 100 псковичей
07.05.2024, 17:540 Серию публикаций о принимавших участие в Великой Отечественной войне сотрудниках продолжают в Псковском музее 07.05.2024, 17:520 Псковский «Кванториум» приглашает школьников на бесплатные смены и интенсивы  07.05.2024, 17:510 Под окнами ветеранов в Великих Луках дают концерты 07.05.2024, 17:480 Расписание пригородных поездов из Пскова и Дно изменят 8 и 13 мая
07.05.2024, 17:450 Игорь Иванов: Информационный прорыв произошел благодаря работникам сферы связи 07.05.2024, 17:450 Три новых объекта водоснабжения введут в эксплуатацию в Псковской области в этом году 07.05.2024, 17:400 «Гонки по вертикали»: инаугурация Путина, перемены в правительстве и муниципальная реформа. ВИДЕО 07.05.2024, 17:390 Псковский ветеран МВД научил будущих полицейских диагностировать личность человека
07.05.2024, 17:380 Вылет самолета в Сочи задерживается в Пскове 07.05.2024, 17:380 Директор псковской типографии награжден за вклад в издание книги о Великой Отечественной войне 07.05.2024, 17:270 Патриотические акции, тематические площадки и показ фильма организуют в Псковском музее 07.05.2024, 17:230 В склепе храма на Гремячей горе в Пскове обнаружили останки 10 человек
07.05.2024, 17:190 «Беседка»: «Арьергард» в авангарде. ВИДЕО 07.05.2024, 17:190 Сотрудники МЧС в Пскове соревновались в подъёме по штурмовой лестнице. ФОТО 07.05.2024, 17:170 Провалившегося в яму лося спасли в Псковской области 07.05.2024, 17:130 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 7 мая
07.05.2024, 16:500 СОБЫТИЕ: Великолукский механический завод — первопроходцы импортозамещения 07.05.2024, 16:460 «Кузница»: Сезон благоустройства в Пскове. ВИДЕО 07.05.2024, 16:450 Сергей Вострецов: Значение появления радио трудно переоценить 07.05.2024, 16:430 Уникальный склеп XVII века открыли в ходе раскопок на Гремячей горе в Пскове
07.05.2024, 16:320 Полиция ищет в Пскове очевидцев ДТП, в котором погиб подросток 07.05.2024, 16:260 Андрей Турчак пообщался на полигоне с псковскими десантниками-участниками СВО 07.05.2024, 16:250 Колесо обозрения в Пскове работает исправно - Ирина Иванова 07.05.2024, 16:160 15 лет исполняется реставрационной мастерской «Арьергард» в этом году
07.05.2024, 16:100 Михаил Ведерников: Радио является неотъемлемой частью жизни людей 07.05.2024, 16:090 «Дневной дозор»: голосование за тепло 07.05.2024, 15:500 Музей партизанской славы в Дедовичах — новая достопримечательность Псковской области 07.05.2024, 15:470 Александр Седунов: Инаугурация президента прошла торжественно
07.05.2024, 15:370 Новые «Барсики» могут появиться в Пскове 07.05.2024, 15:220 «Камаз» и Renault столкнулись на мосту имени 50-летия Октября в Пскове 07.05.2024, 15:212 Коммуникации фонтана у гостиницы «Рижской» в Пскове полностью утрачены - Ирина Иванова 07.05.2024, 15:160 Нанесение дорожной разметки в Пскове в этом году начнут с турбоперекрестков
07.05.2024, 15:100 Телефоны Псковского музея-заповедника могут работать с перебоями 7 и 8 мая 07.05.2024, 15:070 Александр Козловский: «Единая Россия» будет последовательно идти курсом президента 07.05.2024, 15:040 На территории Псковской области ожидается высокая пожарная опасность - МЧС 07.05.2024, 14:530 Соревнования по пожарно-спасательному спорту проходят в Пскове. ФОТО
07.05.2024, 14:420 Три новые спортивные площадки могут появиться в Пскове 07.05.2024, 14:380 Андрей Турчак: «Единая Россия» была и остается партией президента 07.05.2024, 14:360 Дмитрий Петров: Муниципальная реформа в Усвятском районе назрела давно 07.05.2024, 14:321 Аграрии Псковской области получили от Россельхозбанка более 660 млн рублей
07.05.2024, 14:240 Александр Борисов: Президент продолжит работать на благо жителей и процветания страны 07.05.2024, 14:190 Негасимый огонь памяти: праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Пскове 07.05.2024, 14:130 Прощальный показ спектакля «Жанна» состоится в Псковском театре драмы 07.05.2024, 14:060 Два автомобиля получили повреждения в Пскове из-за неудачного разворота
07.05.2024, 14:030 Александр Котов о преобразовании пяти районов в округа и поддержке детей-сирот 07.05.2024, 14:000 Правительство России сложило полномочия 07.05.2024, 13:530 Мокрый снег ожидается в Псковской области в ночь на 8 мая 07.05.2024, 13:440 Выставку-дар открыли в Пушкинском заповеднике
07.05.2024, 13:420 Жители Запсковья и микрорайона Овсище голосовали за новые объекты благоустройства наиболее активно 07.05.2024, 13:413 «Гонки по вертикали»: инаугурация Путина, перемены в правительстве и муниципальная реформа 07.05.2024, 13:330 Наталья Иванова: Муниципальная реформа Плюсскому району необходима 07.05.2024, 13:250 Бесхозное строение сгорело в Бежаницком районе из-за неосторожного обращения с огнем
07.05.2024, 13:200 Александр Котов: За время управления страной Владимир Путин сумел решить огромное количество проблем 07.05.2024, 13:130 Реставрация танка может занять более двух лет - Александр Коновалов 07.05.2024, 13:071 Три мотоциклиста из Латвии столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове 07.05.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Сезон благоустройства в Пскове
07.05.2024, 12:540 Все вопросы населения в муниципальном округе будут решаться более оперативно - Михаил Шауркин 07.05.2024, 12:490 Псковские курсанты привели в порядок братское захоронение  07.05.2024, 12:460 Сергей Михеев: Преобразование районов в муниципальные округа - правильное решение 07.05.2024, 12:370 В России работодатели повысили уровень предлагаемых зарплат
07.05.2024, 12:282 Госмедиахолдинг Псковской области получил многомиллионые убытки 07.05.2024, 12:240 Муниципальная реформа даст сельским территориям возможность участвовать в нацпроектах - Юрий Семенов 07.05.2024, 12:110 Путин вступил в должность президента 07.05.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Арьергард» в авангарде
07.05.2024, 12:000 Детям-сиротам в Псковской области оплатят программу переподготовки и назначат пособие  07.05.2024, 11:560 Сломавших новую лавку на автостанции в Печорах подростков поймали полицейские 07.05.2024, 11:542 Алексей Севастьянов: Кроме громких лозунгов, аргументов против муниципальной реформы нет  07.05.2024, 11:510 Более 60% жителей СЗФО собираются пойти в отпуск в ближайшее время
07.05.2024, 11:500 Дмитрий Михайлов: КПРФ неоднократно высказывалась против муниципальной реформы  07.05.2024, 11:460 «Кузница»: Сезон благоустройства в Пскове 07.05.2024, 11:450 Рейтингомер: новый эпизод «дела Грацкого», перестановки в правительстве и резидент-банкрот. ВИДЕО 07.05.2024, 11:410 Пять районов Псковской области преобразовали в муниципальные округа 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru