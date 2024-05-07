Политика

Наталья Иванова: Муниципальная реформа Плюсскому району необходима

Ситуация на местах складывается такая, что муниципальная реформа Плюсскому району необходима. Такое мнение глава Плюсского района Наталья Иванова озвучила на внеочередной сессии Псковского областного Собрания 7 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Я представляю Плюсский район, знаю, какая ситуация на земле. Хочу сказать, что мы не только не бежим впереди паровоза, мы уже немного отстали от паровоза и запрыгиваем в последний, предпоследний вагон. По факту ситуация в наших дотационных районах сложилась такая, что на местах профессионально в маленьких поселениях работать сегодня некому. И если мы говорим о бюджете и переживаем за бюджет, который мы сегодня принимаем, то в поселениях 52% бюджета занимает содержание аппарата, который работает с населением», - рассказала Наталья Иванова.

Она напомнила, что в Плюсском районе бюджет — программный. «Если у тебя есть возможность участвовать в программе и ты понимаешь, что это принесёт определённые средства в район и будет возможность реализовать те или иные мероприятия, ты принимаешь в этом участие и получаешь дополнительные средства. На сегодняшний день поселения, власти муниципальных поселений самостоятельно участвовать не могут в этих программах по двум причинам. Потому что нет специалистов, которые будут работать по той или иной программе, и потому что нет возможности софинансировать эти программы. Мы знаем, что все федеральные и региональные программы софинансируются. Вот только по этой причине это правильное решение — переход в муниципальные округа, где будут сконцентрированы и властные полномочия и финансовые тоже», - подчеркнула глава района.

Напомним, на сессии 7 мая депутаты регионального парламента поддержали преобразование Усвятского, Дновского, Порховского, Плюсского и Бежаницкого районов в муниципальные округа.

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В Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа. В 2024 году реформу собираются провести также в Гдовском районе.

Ранее экс-заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин сообщил, что законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти рассматривают в Госдуме. Если он будет принят, все районы Псковской области переведут в муниципальные округа.