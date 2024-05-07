Политика

Дмитрий Петров: Муниципальная реформа в Усвятском районе назрела давно

Муниципальная реформа в Усвятском районе назрела давно, она необходима. Такое мнение на внеочередной сессии Псковского областного Собрания 7 мая озвучил глава Усвятского района Дмитрий Петров, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Усвятский район — самый маленький. И мне кажется, та реформа, которая сейчас происходит, именно в нашем районе — необходима, она назрела. Здесь можно приводить очень много доводов — и кадровые вопросы, и передача полномочий, когда мы одни полномочия передаем на уровни поселений, забираем у них обратно, проходит время. Мы теряем это время. В том, что будет единый бюджет, я тоже не вижу ничего плохого. Никуда не уходят наши главы поселений, просто они немного в другом статусе будут работать, у них будет больше возможностей работать на местах. Все вопросы будут решаться совместно. Никакого отделения от народа не произойдет. Как сказал Александр Алексеевич (Котов, спикер регионального парламента — ред.), неважно для народа, как это будет происходить, будем мы жить в районе или муниципальном округе, а главное — результат. Главное, чтобы дороги чистились, чтобы люди были обеспечены водой и теплом», - высказал свою позицию Дмитрий Петров.

Напомним, на сессии 7 мая депутаты регионального парламента поддержали преобразование Усвятского, Дновского, Порховского, Плюсского и Бежаницкого районов в муниципальные округа.

Смотрите также Пять районов Псковской области преобразовали в муниципальные округа

В Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа. В 2024 году реформу собираются провести также в Гдовском районе.

Ранее экс-заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин сообщил, что законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти рассматривают в Госдуме. Если он будет принят, все районы Псковской области переведут в муниципальные округа.