«Гонки по вертикали»: Псковский политический «Оскар», спецназ наставников и выборы как репетиция. ВИДЕО

Платформа «билайн indoor» получила более 1200 новых точек для трансляции цифрового контента

Ирина Белоконь сравнила работу в Псковском и Ненецком УФАС России

Начинается видеотрансляция программы «Кузница» об изменениях в ПДД и ситуации на дорогах Пскова