«Гонки по вертикали»: Псковский политический «Оскар», спецназ наставников и выборы как репетиция. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».
Темы выпуска.
- Псковский «Оскар». Кому из местных политиков можно было бы дать премию за самый запутанный сценарий предвыборного кино и кто лидирует в номинации за роль второго плана. Или тут было бы уместнее присуждать не «Оскара», а «Золотую малину»?
- Люди, маски и парадоксы социологии. Год до президентских выборов, полгода - до губернаторских.
- «Политрук» Серавин и спецназ наставников. Псковский вице-губернатор отправился в столицу, где кремлевский куратор внутренней политики Кириенко дал старт новому всероссийскому движению - и Псковская область среди пилотных территорий проекта.
С текстовой версией можно ознакомиться ниже по ссылке.