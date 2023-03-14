Политика

«Гонки по вертикали»: Псковский политический «Оскар», спецназ наставников и выборы как репетиция

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Автор программы - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

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Псковский «Оскар». Кому из местных политиков можно было бы дать премию за самый запутанный сценарий предвыборного кино и кто лидирует в номинации за роль второго плана. Или тут было бы уместнее присуждать не «Оскара», а «Золотую малину»?

Люди, маски и парадоксы социологии. Год до президентских выборов, полгода - до губернаторских.

«Политрук» Серавин и спецназ наставников. Псковский вице-губернатор отправился в столицу, где кремлевский куратор внутренней политики Кириенко дал старт новому всероссийскому движению - и Псковская область среди пилотных территорий проекта.

Вот говорят, что в России две беды - дураки и дороги. Хотя, если даже не вдаваться в серьезный анализ, а просто посмотреть по сторонам, то проблем сходу найдется значительно больше. От, скажем, гигантских сосулек и скользких тротуаров до засилья чиновников - и, кстати говоря, в Telegram-канале ПЛН проходит опрос на тему: надо ли раза в 2-3 раза сократить количество чиновников и силовиков, как то предлагает господин Дерипаска. Варианты ответов там на любой вкус - от «Полностью поддерживаю. Давно пора отправить их в народное хозяйство» до «Категорически против. Государевы люди - становой хребет нации, в это трудное время только на них и надеемся». Обязательно проголосуйте - нам важно знать мнение каждого, в данном случае - об армии сотрудников органов государственной власти.

Ну а в лагере оппозиции - свои острые углы. Системная определяется со своим местом в новой реальности и системе координат, а несистемная постоянно выясняет, кто там истинный, а кто - так, с боку припека. Эта неделя не стала исключением. Поводов было хоть отбавляй - вот и спорили на тему, кто там кого подставляет с подписью в защиту банкира Фридмана, присматривались к протестам в Молдавии и Грузии и, разумеется, обсуждали новость о том, что фильм «Навальный» получил премию «Оскар» как лучшее документальное кино. На церемонию вручения премии пришли родные оппозиционного политика - жена Юлия и дети. Сам оппозиционер почти два года находится в колонии - вот и говорили на тему, насколько в этой ситуации уместен политизированный кинотриумф с выходом в вечерних платьях на шикарную церемонию - и в целом для кого это - только ли для Запада или для России тоже?

Так или иначе тема «Оскара» присутствует в повестке - и вот эта актуальность подталкивает к использованию параллелей, сравнений и аналогиям. Ну вот если бы в псковском политическом кино вручались бы статуэтки, кто на них мог бы претендовать. Да, в этом сериале всё в целом тоскливо, блекло, неярко, но какие-то моменты можно выделить. И следует сказать, что, вероятно, без какой-то продуманной стратегии и замысла тут в свете воображаемых софитов оказались коммунисты - со своей подготовкой к губернаторским выборам. Получилось, как в том кино, где всё оказывается не так, как казалось вначале. Я пунктирно напомню основные повороты сюжета: несколько месяцев назад обком устами первого секретаря Петра Алексеенко объявил о неучастии КПРФ в главной региональной кампании - мол, зачем, если и так всё ясно. Потом после встречи с партийным руководством переиграли, стали готовиться к выборам - обозреватели полагали, что могут сделать ставку на пламенного Дмитрия Михайлова, но депутат, к которому, мягко говоря, неоднозначно относятся и в федеральном партийном руководстве, и в в кабинетах региональной власти - так вот он сам отказался от похода на выборы в качестве кандидата.

- Джентльмены, я пас («Человек с бульвара Капуцинов»).

Но, как говорил Дмитрий Михайлов, участвовать коммунистам надо - и тут казалось бы карты в руки системного игрока, регионального омбудсмена Аркадия Мурылева, некогда задвинутого в партии, но имеющего опыт участия в губернаторской кампании - пять лет назад выступал спарринг-партнером губернатора Ведерникова - и в целом справился, стал вторым - а какая цель может быть, не победить же, правильно? Но, как оказалось, и Мурылев кандидатом не станет - в лонг-листе, составленном на основе предложений из райкомов, еще пять фамилий. Однако Алексеенко не претендует - говорит, надо дать дорогу молодым, саратовский пассионарий Бондаренко и жена оппозиционера Удальцова в списке присутствует, но знают ли они об этой самодеятельности псковских коммунистов - большой вопрос. В итоге - на, не сказать чтоб длинной, кадровой скамейке остаются двое - депутат Псковской гордумы от КПРФ Александр Баев и секретарь обкома, депутат из Псковского района Александр Ножка.

Уже давно поговаривали, что выбирают коммунисты из этой пары, но это вроде как были просто разговоры, а теперь объявлено, что - да, кадровая комиссия обкома выбирает из них, и в любом случае - кого бы ни утвердили в ЦК (друга Михайлова Баева или более умеренного Ножку) - это будет достаточно неожиданная кандидатура.

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По крайней мере, несколько месяцев назад всерьез перспективу участия «актеров», скорее, второго плана в этом предвыборном кино никто не обсуждал. Хотя я бы не стал исключать, что сюрпризы еще будут - и, скажем, после предстоящей поездки актива обкома на партийный семинар в Архангельск псковские коммунисты не переиграют. Хотя, с другой стороны, есть мнение, что большого значения для избирательной кампании всё это не имеет, ибо никакой интриги в сериале давно нет.

- А че это вы здесь делаете, а? Кино-то уже кончилось! («Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен»)

Уж точно это так с того момента, как в студии ПЛН FM губернатор Михаил Ведерников объявил о готовности пойти на второй срок. И тем самым снял все основные вопросы, после чего потенциальным участникам процесса и наблюдателям осталось разве что обсуждать, кто станет вторым - как обычно коммунист или кандидату от ЛДПР удастся отобрать у коммунистов титул партии №2. А с главным, повторюсь, всё понятно, и так кстати не только у нас - неслучайно, многие эксперты говорят о сентябрьских выборах губернаторов и других избирательных кампаниях в регионах в контексте главных выборов всего электорального цикла - если всё пойдет по плану, президента будем выбирать ровно через год в середине марта 2024-го. И уже сейчас звучат рассуждения на тему, как всё это будет проходить, какие новые лица появятся среди спарринг-партнеров фаворита, какие маски примерят уже знакомые ньюсмейкеры.

- Не узнаю вас в гриме. Кто вы такой? («Иван Васильевич меняет профессию»)

А попутно обозреватели отмечают парадоксы социологии. Как пишет «Независимая газета», «очередные еженедельные политические опросы ВЦИОМа и ФОМа показывают, что провластная социология подошла к опасной для нее черте. Показатели подошли к предельным отметкам как наверху, так и внизу. То есть, например, рейтинг доверия к президенту уже трудно возгонять дальше, точно так же как и снижать позиции лояльных Кремлю системных партий. Поэтому-то в сфере воздействия на общественное мнение возникли разброд и шатание в виде противоречивых цифр, получаемых на базе одного исследования». К теме предвыборной социологии вернемся в ближайшее время, а сегодня напоследок - еще о двух событиях актуальной повестки.

Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин принимает участие в запуске проекта «Наставники специального назначения», в рамках которого в нескольких российских регионах, в том числе в Псковской области, в мае появятся центры военно-патриотического воспитания детей и молодежи.

Инициатива появления патриотического движения принадлежит президенту Владимиру Путину. А реализацию идеи взял на себя Российский Союз боевых искусств, сопредседателем которого является первый заместитель главы администрации президента, куратор внутренней политики Сергей Кириенко. После того, как работу наладят на двенадцати пилотных территориях, в том числе в Псковской области, проект расширят на все 89 регионов страны.

И последнее на сегодня. В Псковской области готовятся переизбрать представителя в Общественной палате России. Напомню, все последние годы регион в ОП представляет директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царев. По информации из Общественной палаты Псковской области, скорее всего, он по итогам голосования сохранит кресло - но возможны и другие кандидаты.

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В былые времена мы бы даже стали гадать, кто тут составит конкуренцию и кого может выдвинуть оппозиция. Однако теперь по вполне понятным причинам делать этого не будем. Так или иначе, голосование пройдет в ближайшие дни. О принятом решении, как и о других событиях общественно-политической жизни, расскажет Псковская Лента Новостей, радио ПЛН FM и канал ПЛН-ТВ. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, как и прежде, будьте с нами.

На этом всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы - и помните: если вы не занимаетесь политикой - политика обязательно займется вами.