Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
факторинг для бизнеса
Оплата за ОДН с марта
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
построй дом своей мечты
щедрый март Fjord Plaza
возможности для рекламы
и снова в грязи
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Псковское гостеприимство
Защита для псковских предпринимателей
Оазис здоровья под Псковом
Господин Рейтингомер
обновленный дизайн-код
Подарки к 23 февраля
 
 
 
ещё Политика 14.03.2023 13:370 «Гонки по вертикали»: Псковский политический «Оскар», спецназ наставников и выборы как репетиция 14.03.2023 14:120 Временную комиссию гордумы по вопросам здравоохранения создадут в Великих Луках 14.03.2023 13:370 «Гонки по вертикали»: Псковский политический «Оскар», спецназ наставников и выборы как репетиция 14.03.2023 12:240 Кремль надеется провести прямую линию с президентом в 2023 году — Песков 13.03.2023 18:040 Рейтингомер: проводы Новицкой, спарринг Баева с Ножкой и тайна советника Сергеева. ВИДЕО 13.03.2023 16:011 Рейтингомер: проводы Новицкой, спарринг Баева с Ножкой и тайна советника Сергеева
 
 
 
Самое популярное 08.03.2023 21:060 Названы результаты 30-дневного употребления воды с лимоном 12.03.2023 11:292 Умер экс-начальник управления образования администрации Пскова Игорь Прокофьев 07.03.2023 14:090 «Климатический кошмар» ожидает жителей Северо-Запада России 8 марта 13.03.2023 18:392 В Пскове ликвидируют одно из муниципальных учреждений 13.03.2023 13:222 Синоптик оценила вероятность полного таяния снега в Псковской области на этой неделе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

«Гонки по вертикали»: Псковский политический «Оскар», спецназ наставников и выборы как репетиция

14.03.2023 13:37|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Автор программы - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Темы выпуска.

Псковский «Оскар». Кому из местных политиков можно было бы дать премию за самый запутанный сценарий предвыборного кино и кто лидирует в номинации за роль второго плана. Или тут было бы уместнее присуждать не «Оскара», а «Золотую малину»?
Люди, маски и парадоксы социологии.  Год до президентских выборов, полгода - до губернаторских. 
«Политрук» Серавин и спецназ наставников. Псковский вице-губернатор отправился в столицу, где кремлевский куратор внутренней политики Кириенко дал старт новому всероссийскому движению - и Псковская область среди пилотных территорий проекта.

Вот говорят, что в России две беды - дураки и дороги. Хотя, если  даже не вдаваться в серьезный анализ, а просто посмотреть по сторонам, то проблем сходу найдется значительно больше. От, скажем, гигантских сосулек и скользких тротуаров до засилья чиновников - и, кстати говоря, в Telegram-канале ПЛН проходит опрос на тему: надо ли раза в 2-3 раза сократить количество чиновников и силовиков, как то предлагает господин Дерипаска. Варианты ответов там на любой вкус - от «Полностью поддерживаю. Давно пора отправить их в народное хозяйство» до «Категорически против. Государевы люди - становой хребет нации, в это трудное время только на них и надеемся». Обязательно проголосуйте - нам важно знать мнение каждого, в данном случае - об армии сотрудников органов государственной власти.

Ну а в лагере оппозиции - свои острые углы. Системная определяется со своим местом в новой реальности и системе координат, а несистемная  постоянно выясняет, кто там истинный, а кто - так, с боку припека. Эта неделя не стала исключением. Поводов было хоть отбавляй - вот и спорили на тему, кто там кого подставляет с подписью в защиту банкира Фридмана, присматривались к протестам в Молдавии и Грузии и, разумеется, обсуждали новость о том, что фильм «Навальный» получил премию «Оскар» как лучшее документальное кино. На церемонию вручения премии пришли родные оппозиционного политика - жена Юлия и дети. Сам оппозиционер почти два года находится в колонии - вот и говорили на тему, насколько в этой ситуации уместен политизированный кинотриумф с выходом в вечерних платьях на шикарную церемонию - и в целом для кого это - только ли для Запада или для России тоже?

Так или иначе тема «Оскара» присутствует в повестке - и вот эта актуальность подталкивает к использованию параллелей, сравнений и аналогиям. Ну вот если бы в псковском политическом кино вручались бы статуэтки, кто на них мог бы претендовать. Да, в этом сериале всё в целом тоскливо, блекло, неярко, но какие-то моменты можно выделить. И следует сказать, что, вероятно, без какой-то продуманной стратегии и замысла тут в свете воображаемых софитов оказались коммунисты - со своей подготовкой к губернаторским выборам. Получилось, как в том кино, где всё оказывается не так, как казалось вначале. Я пунктирно напомню основные повороты сюжета: несколько месяцев назад обком устами первого секретаря Петра Алексеенко объявил о неучастии КПРФ в главной региональной кампании - мол, зачем, если и так всё ясно. Потом после встречи с партийным руководством переиграли, стали готовиться к выборам  - обозреватели полагали, что могут сделать ставку на пламенного Дмитрия Михайлова, но депутат, к которому, мягко говоря, неоднозначно относятся и в федеральном партийном руководстве, и в в кабинетах региональной власти - так вот он сам отказался от похода на выборы в качестве кандидата. 

- Джентльмены, я пас («Человек с бульвара Капуцинов»). 

Но, как говорил Дмитрий Михайлов, участвовать коммунистам надо - и тут казалось бы карты в руки системного игрока, регионального омбудсмена Аркадия Мурылева, некогда задвинутого в партии, но имеющего опыт участия в губернаторской кампании - пять лет назад выступал спарринг-партнером губернатора Ведерникова - и в целом справился, стал вторым - а какая цель может быть, не победить же, правильно? Но, как оказалось, и Мурылев кандидатом не станет - в лонг-листе, составленном на основе предложений из райкомов, еще пять фамилий. Однако Алексеенко не претендует - говорит, надо дать дорогу молодым, саратовский пассионарий Бондаренко и жена оппозиционера Удальцова в списке присутствует, но знают ли они об этой самодеятельности псковских коммунистов - большой вопрос. В итоге - на, не сказать чтоб длинной, кадровой скамейке остаются двое - депутат Псковской гордумы от КПРФ Александр Баев и секретарь обкома, депутат из Псковского района Александр Ножка.

Уже давно поговаривали, что выбирают коммунисты из этой пары, но это вроде как были просто разговоры, а теперь объявлено, что - да, кадровая комиссия обкома выбирает из них, и в любом случае - кого бы ни утвердили в ЦК (друга Михайлова Баева или более умеренного Ножку) - это будет достаточно неожиданная кандидатура.

По крайней мере, несколько месяцев назад всерьез перспективу участия «актеров», скорее, второго плана в этом предвыборном кино никто не обсуждал.  Хотя я бы не стал исключать, что сюрпризы еще будут - и, скажем, после предстоящей поездки актива обкома на партийный семинар в Архангельск псковские коммунисты не переиграют. Хотя, с другой стороны,  есть мнение, что большого значения для избирательной кампании всё это не имеет, ибо никакой интриги в сериале давно нет.  

- А че это вы здесь делаете, а? Кино-то уже кончилось! («Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен»)

Уж точно это так с того момента, как в студии ПЛН FM губернатор Михаил Ведерников объявил о готовности пойти на второй срок. И тем самым снял все основные вопросы, после чего потенциальным участникам процесса и наблюдателям осталось разве что обсуждать, кто станет вторым - как обычно коммунист или кандидату от ЛДПР удастся отобрать у коммунистов титул партии №2. А с главным, повторюсь, всё понятно, и так кстати не только у нас  - неслучайно, многие эксперты говорят о сентябрьских выборах губернаторов и других избирательных кампаниях в регионах в контексте главных выборов всего электорального цикла - если всё пойдет по плану, президента будем выбирать ровно через год в середине марта 2024-го. И уже сейчас звучат рассуждения на тему, как всё это будет проходить, какие новые лица появятся среди спарринг-партнеров фаворита, какие маски примерят уже знакомые ньюсмейкеры.

- Не узнаю вас в гриме. Кто вы такой? («Иван Васильевич меняет профессию»)

А попутно обозреватели отмечают парадоксы социологии. Как пишет «Независимая газета», «очередные еженедельные политические опросы ВЦИОМа и ФОМа показывают, что провластная социология подошла к опасной для нее черте. Показатели подошли к предельным отметкам как наверху, так и внизу. То есть, например, рейтинг доверия к президенту уже трудно возгонять дальше, точно так же как и снижать позиции лояльных Кремлю системных партий. Поэтому-то в сфере воздействия на общественное мнение возникли разброд и шатание в виде противоречивых цифр, получаемых на базе одного исследования». К теме предвыборной социологии вернемся в ближайшее время, а сегодня напоследок - еще о двух событиях актуальной повестки.

Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин принимает участие в запуске проекта «Наставники специального назначения», в рамках которого в нескольких российских регионах, в том числе в Псковской области, в мае появятся центры военно-патриотического воспитания детей и молодежи.

Инициатива появления патриотического движения принадлежит президенту Владимиру Путину. А реализацию идеи взял на себя Российский Союз боевых искусств, сопредседателем которого является первый заместитель главы администрации президента, куратор внутренней политики Сергей Кириенко. После того, как работу наладят на двенадцати пилотных территориях, в том числе в Псковской области, проект расширят на все 89 регионов страны. 

И последнее на сегодня. В Псковской области готовятся переизбрать представителя в Общественной палате России. Напомню, все последние годы регион в ОП представляет директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царев. По информации из Общественной палаты Псковской области, скорее всего, он по итогам голосования сохранит кресло - но возможны и другие кандидаты.

В былые времена мы бы даже стали гадать, кто тут составит конкуренцию и кого может выдвинуть оппозиция. Однако теперь по вполне понятным причинам делать этого не будем. Так или иначе, голосование пройдет в ближайшие дни. О принятом решении, как и о других событиях общественно-политической жизни, расскажет Псковская Лента Новостей, радио ПЛН FM и канал ПЛН-ТВ. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, как и прежде, будьте с нами. 

На этом всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы - и помните: если вы не занимаетесь политикой - политика обязательно займется вами.  

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли запрещать фото- и видеосъемку на школьных уроках?
В опросе приняло участие 70 человек
14.03.2023, 14:400 Процедуру признания бойцов пропавшими без вести и погибшими упростят в России 14.03.2023, 14:360 Диагональные пешеходные переходы могут появиться в Пскове летом 14.03.2023, 14:340 Великолучанин отправится в колонию за оплату покупок найденной картой 14.03.2023, 14:320 Цветы и зубная паста выросли в цене в Псковской области
14.03.2023, 14:260 Более 115 тысяч автомобилей накопилось у жителей Пскова 14.03.2023, 14:170 Псковские антимонопольщики в 2022 году взыскали почти 42 млн рублей штрафов 14.03.2023, 14:140 Автобус со школьниками застрял в снегу в Печорском районе. ВИДЕО 14.03.2023, 14:130 Вечер памяти краеведа Михаила Медникова состоится в Пскове
14.03.2023, 14:120 Временную комиссию гордумы по вопросам здравоохранения создадут в Великих Луках 14.03.2023, 14:110 Открывается новый автобусный маршрут Пушкинские Горы — Псков 14.03.2023, 14:030 На рынок армейской экипировки в 2022 году жалоб не было – глава псковского УФАС 14.03.2023, 13:550 В Пскове ещё на одном перекрёстке организуют круговое движение
14.03.2023, 13:480 Водитель в Псковской области выпал из кузова грузовика и скончался 14.03.2023, 13:370 «Гонки по вертикали»: Псковский политический «Оскар», спецназ наставников и выборы как репетиция 14.03.2023, 13:360 День рождения «Михайловского» отметят 17 марта 14.03.2023, 13:330 Платформа «билайн indoor» получила более 1200 новых точек для трансляции цифрового контента
14.03.2023, 13:240 Ирина Белоконь сравнила работу в псковском и ненецком УФАС России 14.03.2023, 13:140 Выставка графики протоиерея Георгия Ушакова открылась в галерее «Цех» 14.03.2023, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» об изменениях в ПДД и ситуации на дорогах Пскова 14.03.2023, 12:490 Фотофакт: Примкнувший к забору областного суда пскович привлек внимание полиции
14.03.2023, 12:451 Более 50 подрядчиков признали недобросовестными в Псковской области в 2022 году 14.03.2023, 12:380 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: В древний Псков едет русский Shaman... 14.03.2023, 12:310 Псковская таможня пресекла незаконный вывоз валюты 14.03.2023, 12:240 Кремль надеется провести прямую линию с президентом в 2023 году — Песков
14.03.2023, 12:110 Желание спасти дочь обернулось для псковича потерей сбережений 14.03.2023, 12:100 С просьбой отремонтировать Гусаковский переулок обратился к Игорю Дитриху уроженец Опочки 14.03.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с руководителем Псковского УФАС Ириной Белоконь 14.03.2023, 12:010 Бизнес-ланчи псковских кафе и ресторанов: предложения на 14 марта
14.03.2023, 11:520 Демонтажные работы проводят в островской школе №7 14.03.2023, 11:440 Выставка к 90-летию со дня рождения Михаила Медникова открылась в Псковском музее-заповеднике 14.03.2023, 11:403 Осознанность или выгода: зачем псковичам сортировать мусор? 14.03.2023, 11:360 Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей четыре единицы оружия
14.03.2023, 11:330 Готовый бизнес по покраске автомобилей продают в Пскове 14.03.2023, 11:252 Поездка на отдых в Египет подорожала для псковичей почти на 50% 14.03.2023, 11:241 Великолучанин похитил телефон у знакомой и продал его водителю маршрутного такси 14.03.2023, 11:171 Приставы нашли на улицах Пскова более 40 автомобилей должников
14.03.2023, 11:100 Северо-Запад стал лидером 2022 года по количеству направленных на него DDoS-атак 14.03.2023, 11:080 Псковича задержали с самозарядным карабином «Токарева» образца 1940 года 14.03.2023, 10:580 О подорожании аскорбиновой кислоты и поливитаминов заявили в Псковстате 14.03.2023, 10:530 Житель Великих Лук обокрал пять дачных домов и незаконно хранил порох
14.03.2023, 10:490 Улицу Калинина и проезд отремонтируют в Острове до 1 августа 14.03.2023, 10:432 Интерактив: Поплывет весь двор 14.03.2023, 10:422 Цены на помидоры и лук взлетели в Псковской области 14.03.2023, 10:361 Глава ВОЗ выразил уверенность в завершении пандемии коронавируса в 2023 году
14.03.2023, 10:333 На российский рынок планируют завезти новые автомобили 14.03.2023, 10:300 Псковичи раскупили все билеты на еще два спектакля 14.03.2023, 10:230 «Кузница»: Изменения в ПДД и ситуация на дорогах Пскова 14.03.2023, 10:130 Ушедший в самоволку военнослужащий расстрелял осенью автобус в Пскове
14.03.2023, 10:040 Псковская компания обеспечила мебелью «Титан-Полимер» 14.03.2023, 10:000 Руководитель псковского УФАС Ирина Белоконь станет гостем программы «Беседка» 14.03.2023, 09:500 Фигурист Костомаров не готов к новой ампутации из-за риска остановки сердца 14.03.2023, 09:450 Великолучане украли около 90 кг сыра
14.03.2023, 09:302 Сбербанк профинансирует строительство многоквартирного жилого дома в Пскове 14.03.2023, 09:150 Россияне стали больше тратить на здоровье - исследование 14.03.2023, 09:000 154 года назад родился святой преподобный Симеон Псково-Печерский 14.03.2023, 08:511 Эксперт рассказал, когда можно заставить банк вернуть украденные мошенниками деньги
14.03.2023, 08:461 Суд вынес приговор по уголовному делу о расстреле автобуса в Пскове 14.03.2023, 08:450 Телескопический колесный погрузчик сгорел в Себеже 14.03.2023, 08:291 В России хотят увеличить пособия безработным 14.03.2023, 08:141 Александр Розенбаум госпитализирован в одну из больниц Красноярска
14.03.2023, 08:130 День православной книги отмечается в России 14 марта 14.03.2023, 08:001 В Госдуме вернутся к обсуждению президентского закона об упрощенном гражданстве 14.03.2023, 07:450 Осуждённый снялся в сериале по пути в исправительный центр Великих Лук 14.03.2023, 07:191 Малоимущим предложили отменить подоходный налог при продаже жилья
14.03.2023, 07:001 Паводковая ситуация в Европейской России будет ухудшаться – синоптики 13.03.2023, 22:000 День открытых дверей пройдет в псковском колледже искусств 15 марта 13.03.2023, 21:402 Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» стартовала на территории Псковской области 13.03.2023, 21:200 Мастер-класс по росписи футболок в технике тай-дай организуют в Пскове
13.03.2023, 21:070 Псковским школьникам предлагают пройти игру о событиях Великой Отечественной войны 13.03.2023, 21:000 Медики перечислили четыре симптома хронического развития рака 13.03.2023, 20:500 Почти 4,5 тысячи человек приняли клиентские службы Социального фонда в Псковской области 13.03.2023, 20:400 «Пиковую даму» в прочтении выдающегося отечественного графика представляет «Михайловское»
13.03.2023, 20:300 Новые уличные светильники установят в Опочке 13.03.2023, 20:200 Конкурс рисунков «Александр Невский - герой на все времена» проводит псковская Каверинка 13.03.2023, 20:110 Созданный нейросетью спектакль покажут в российском кукольном театре 13.03.2023, 20:001 Праздничные мероприятия по случаю Дня работника уголовно-исполнительной системы прошли в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru