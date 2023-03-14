Политика

«Гайд-парк»: Александр Козловский о защите русского языка и федеральной поддержке туризма. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 15 марта. Гость студии - депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Ведущий Артем Татаренко поговорил с ним о работе нижней палаты и о законопроектах, принятых с начала текущего года.

Почему закон о защите русского языка принят именно сейчас? Придется ли переименовывать калоши в мокроступы, тротуар в топталище, а «Акваполис» в «Водоград»? Надо ли госслужащих направлять на курсы военной подготовки? Может ли псковский регион рассчитывать на федеральную поддержку в реализации мероприятий событийного туризма?