В ЛДПР озвучили имена потенциальных кандидатов-одномандатников с сильными позициями в округах Псковской области

В Псковском региональном отделении ЛДПР назвали имена потенциальных кандидатов-одномандатников в округах, где, по мнению партийцев, у них сильные позиции. Как сообщил в эфире ПЛН FM (102,6 FM) региональный координатор партии, депутат Заксобрания региона Антон Минаков, высокие рейтинги наблюдаются у кандидатов в Себежском, Печорском и Островском муниципальных округах.

«В Псковской области будут кандидаты в 13-ти одномандатных округах. Также там будут и списочные составы. Всех 53-х кандидатов нет смысла перечислять по фамилиям. Могу лишь сказать, что в этом году получилась серьезная скамейка запасных, и нам пришлось выбирать лучших. Не хотелось бы выделять какой-то конкретный район, на который будут делаться ставки, но, изучая социологию, изучая результаты выборов за последние годы, у нас достаточно сильные позиции по Себежскому муниципальному округу, где список возглавит Сергей Литвиненко, как местный человек. Он родился там, его родители там родились, мама его там до сих пор живет. У него высокий рейтинг по району. Не могу не выделить и Печорский округ, Маринову Людмилу. Она вдохнула новую жизнь в районное отделение ЛДПР. Безусловно, это Островский округ и Перетятко Иван. Он долгие годы ходит в "отличниках" и показывает одни из лучших результатов. Они будут представлять партию в одномандатных округах, и они же будут в списках в тех же округах», – сообщил Антон Минаков.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года.