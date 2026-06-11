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В ЛДПР озвучили имена потенциальных кандидатов-одномандатников с сильными позициями в округах Псковской области

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В Псковском региональном отделении ЛДПР назвали имена потенциальных кандидатов-одномандатников в округах, где, по мнению партийцев, у них сильные позиции. Как сообщил в эфире ПЛН FM (102,6 FM) региональный координатор партии, депутат Заксобрания региона Антон Минаков, высокие рейтинги наблюдаются у кандидатов в Себежском, Печорском и Островском муниципальных округах.

«В Псковской области будут кандидаты в 13-ти одномандатных округах. Также там будут и списочные составы. Всех 53-х кандидатов нет смысла перечислять по фамилиям. Могу лишь сказать, что в этом году получилась серьезная скамейка запасных, и нам пришлось выбирать лучших. Не хотелось бы выделять какой-то конкретный район, на который будут делаться ставки, но, изучая социологию, изучая результаты выборов за последние годы, у нас достаточно сильные позиции по Себежскому муниципальному округу, где список возглавит Сергей Литвиненко, как местный человек. Он родился там, его родители там родились, мама его там до сих пор живет. У него высокий рейтинг по району. Не могу не выделить и Печорский округ, Маринову Людмилу. Она вдохнула новую жизнь в районное отделение ЛДПР. Безусловно, это Островский округ и Перетятко Иван. Он долгие годы ходит в "отличниках" и показывает одни из лучших результатов. Они будут представлять партию в одномандатных округах, и они же будут в списках в тех же округах», – сообщил Антон Минаков.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года.

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Пресс-портреты

Минаков Антон Александрович

Минаков Антон Александрович

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.

Литвиненко Сергей Григорьевич

Литвиненко Сергей Григорьевич

Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по единому округу, координатор Псковского городского отделения ЛДПР

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