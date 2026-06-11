Антон Минаков: Задача псковского отделения ЛДПР — утроить представительство в Заксобрании

Задачи ЛДПР на предстоящие выборы обозначил в прямом эфире ПЛН FM (102,6 FM) региональный координатор партии, депутат Законодательного Собрания области Антон Минаков.
«Всегда приятно и хочется говорить: "Идти на победу"», – отметил Антон Минаков, отвечая на вопрос ведущего о целях партии на предстоящие выборы. «Но не надо забывать и про реалии. Популизмом заниматься не хочется. Скажу прямо: желаемый результат – это уверенное второе место. Это около 13–15%. Это нас устроило бы и позволило увеличить действующую фракцию втрое. Данная цифра отражает и социологические опросы. Мы не ставим себе сверхзадачу победить "Единую Россию". Но у нас есть все возможности стать второй политической силой в стране».
По словам Антона Минакова, он делает выводы, исходя из той работы, которую проводит партия на федеральном уровне во главе с председателем Леонидом Слуцким, который, по мнению депутата, является едва ли не самым активным в Государственной Думе и регулярно посещает регионы страны.
Он также отметил законотворческую активность партии в Псковской области.
Также он сообщил, что партия планирует делать упор на максимальное решение проблем избирателей. По мнению Антона Минакова, это задействует бесплатный и самый эффективный инструмент предвыборной агитации – «сарафанное радио».
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года.
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