Антон Минаков: Задача псковского отделения ЛДПР — утроить представительство в Заксобрании

Задачи ЛДПР на предстоящие выборы обозначил в прямом эфире ПЛН FM (102,6 FM) региональный координатор партии, депутат Законодательного Собрания области Антон Минаков.

«Всегда приятно и хочется говорить: "Идти на победу"», – отметил Антон Минаков, отвечая на вопрос ведущего о целях партии на предстоящие выборы. «Но не надо забывать и про реалии. Популизмом заниматься не хочется. Скажу прямо: желаемый результат – это уверенное второе место. Это около 13–15%. Это нас устроило бы и позволило увеличить действующую фракцию втрое. Данная цифра отражает и социологические опросы. Мы не ставим себе сверхзадачу победить "Единую Россию". Но у нас есть все возможности стать второй политической силой в стране».

По словам Антона Минакова, он делает выводы, исходя из той работы, которую проводит партия на федеральном уровне во главе с председателем Леонидом Слуцким, который, по мнению депутата, является едва ли не самым активным в Государственной Думе и регулярно посещает регионы страны.

«Леонид Слуцкий является самым активным в Госдуме. У него огромное количество поездок, и на местах депутаты решают конкретные проблемы в регионах. Эта работа выливается в то, что результаты ЛДПР растут. Мы видим, что наша деятельность приносит плоды. Федеральный результат складывается из работы в регионах», – добавил Антон Минаков.

Он также отметил законотворческую активность партии в Псковской области.

«Мы не отстаем и активно участвуем в работе Законодательного Собрания. В первую очередь, я оцениваю свою работу – это то количество законопроектов от ЛДПР, которые были приняты. Мы их не с потолка берем. Ежедневно ведется прием граждан, ведут бесплатные консультации юристы. Мы видим, как меняются настроения в обществе. И мы выдаем эту информацию в виде законопроектов. Хочу отметить два законопроекта, принятых, по которым в Псковской области появилось два региональных праздника: День многодетной семьи и День ветеранов боевых действий», – подчеркнул депутат.

Также он сообщил, что партия планирует делать упор на максимальное решение проблем избирателей. По мнению Антона Минакова, это задействует бесплатный и самый эффективный инструмент предвыборной агитации – «сарафанное радио».

«Мы подготовились к работе 24/7. Я планирую делать упор не на уличную рекламу, но и она должна быть. Все ресурсы мы бросим на работу с избирателями – выезды, сбор проблем. Одним сбором проблем ты сторонников не сделаешь. Основной инструмент – собрать проблемы и решить их насколько возможно. Дальше есть мощнейший инструмент – "сарафанное радио". Поможешь одной бабушке в деревне – день, два – и вся деревня знает, что мы решаем проблемы. Лучший выборный инструмент – "сарафанное радио"», – заключил Антон Минаков.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года.