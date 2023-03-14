Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Андреем Михайловым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу, член комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Михайлов.

Ключевые темы, которые с ним обсудит ведущая Любовь Кузнецова, — это начавшаяся в регионе муниципальная реформа и областной конкурс ТОСов. Кроме того, депутат прокомментирует развернувшуюся на парламентском часе дискуссию о развитии псковского спорта, расскажет и какая работа по поддержке мобилизованных ведется в Островском районе.

Трансляция завершена.