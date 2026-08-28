«Дневной дозор»: Как победить избирательную пассивность молодежи?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как победить избирательную пассивность молодежи, какими инструментами привлечь молодых людей на выборы?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Во многих странах мира наиболее активными избирателями являются молодые люди, но в России ситуация обстоит с точностью до наоборот. Молодежь, в массе своей, политически пассивна, не ходит на выборы, политикой не интересуется. Это данные официальной статистики и социологических исследований. Несмотря на то, что все партии стараются привлекать молодых людей на выборы, пытаются конкурировать за голоса молодежного электората, получается не слишком хорошо. Не случайно в общественном сознании сложились стереотипные портреты среднестатистических избирателей - возрастных бюджетников, которые голосуют за партию власти, или бабушек, традиционно поддерживающих коммунистов. Почему молодежь в России не хочет голосовать? Почему она неохотно идет на выборы?

Часть общества считает, что молодежь не видит каких-либо конкретных результатов от участия в политике, в том числе – выборах. Другие полагают, что из-за сложившейся в стране внутриполитической ситуации, когда власти постоянно "закручивают гайки", - некоторые молодые люди боятся идти голосовать и выражать свою позицию, поэтому предпочитают отсиживаться дома. Также выдвигается версия о том, что государство само не заинтересовано в тех, кто может стать сторонником несистемной оппозиции, тех, кого подтолкнут «раскачивать лодку», - поэтому и не занимается активным вовлечением молодых избирателей в политику. Мы решили спросить у псковских политиков и общественников, что они думают по этому поводу.

Как победить избирательную пассивность молодежи, какими инструментами привлечь молодых людей на избирательные участки? Об этом - в программе «Дневной дозор».

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов отметил, что молодежь не ходит на выборы в основном из-за того, что среди действующих партий и политиков не всегда находят тех, кто отражают чаяния молодого поколения в полном объеме. Он также поделился способами привлечения внимания молодых людей к политике, которые использует облизбирком.

«К сожалению, это верная констатация фактов, что молодежь на выборы ходит очень мало. Избирательная комиссия Псковской области от этого вопроса не отказывается, руки не опускает. Мы проводили практические ежегодные социологические исследования, где спрашивали у ребят, почему они не ходят на выборы, что побудит вас прийти на выборы, какой кандидат был бы вам интересен. Пришли к выводу, что молодежь знает, когда проходят выборы, как можно проголосовать (и про надомное голосование, и про дистанционное электронное голосование), но они не видят в политических лидерах людей, которые бы их идеи доносили до Законодательного Собрания, они ищут своих кандидатов, свои политические партии. Политические структуры не дают те идеи, которыми живет молодежь. Мы - не политическая партия, мы не агитируем и не зазываем молодежь как избирателей. Мы пошли по пути воспитания избирателей в рамках избирательной системы Псковской области. Что для этого было сделано: мы отрыли детские уголки на избирательных участках, чтобы малыши могли прийти вместе с родителями, пока родители голосуют, они могут поиграть в уголочке, там тематические раскраски про выборы. А потом они могут посмотреть, как опускается бюллетень в ящик для голосования. В этом году мы пошли дальше: малыши, помимо того, что они поиграют, получат шарик, смогут принять участие в детском голосовании. На каждом избирательном участке будут фантастические зверушки, за которых они смогут проголосовать. Если говорить про детей постарше, от 14 лет, понятно, что мы привлекаем их в качестве волонтеров на избирательные участки».

Экс-председатель Избирательной комиссии Псковской области, заместить председателя Псковской городской Думы, лидер регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаил Иванов считает, что повышение интереса молодежи к участию в голосовании должно начинаться еще до выборов.

«Я думаю, этот вопрос нужно решать до начала выборов, привлекать молодежь к работе по различным направлениям, развивать их политическую активность. Не когда одни и те же лица в разных формах принимают участие, а нужна общая заинтересованность людей, молодежи, чтобы они видели перспективу, почувствовали вкус от работы в общественных организациях, поняли, что жизнь движется. Они когда-то закончат свое детство и отрочество. Надо будет вступать уже в реальную жизнь. Тогда они поймут, что надо готовиться заранее к тому, что их ждет впереди, ведь "красную дорожку" им в жизни никто не постелет. Они наверняка все мечтают и хотят жить хорошо, иметь хорошую работу, заработок. Поэтому участвуя в выборах, участвуя в обустройстве государственной власти, они могут повлиять на те вопросы, которые впоследствии перед ними поставит жизнь».

Депутат Законодательного Собрания Псковской области от партии «Яблоко» Артур Гайдук полагает, что молодежь пойдет голосовать только тогда, когда выборы будут проходить честно.

«На мой взгляд, должно быть только одно - правильные и конкурентные выборы. Всё. Пока будут происходить такие вещи, как сейчас, я думаю, что ничего не изменится».

Депутат Законодательного Собрания Псковской области от ЛДПР Антон Минаков солидарен со своими коллегами в вопросе необходимости привлечения молодежи в подготовительную работу перед выборами. Однако первостепенно, по его мнению, - побороть в молодежной среде недоверие к выборным процедурам.

«Я считаю, что молодежь не очень активно ходит на выборы, в первую очередь, потому что не верит в то, что их голос будет справедливо посчитан и справедливо учтен. Раньше я достаточно плотно занимался молодежной политикой и возглавлял Всероссийскую молодежную организацию ЛДПР. Очень сложно убедить молодежь в том, что они действительно должны приходить на выборы и изъявлять свою волю, так сказать, реализовывать гражданское право, поскольку они данного права за собой не чувствуют, будучи полностью убеждены, что их голос в большинстве случаев будет украден. Я считаю, что в первую очередь надо бороться с этими мыслями у молодежи, то есть больше их привлекать к подготовительной работе к выборам, к работе избирательной комиссии, чтобы они своими глазами видели, как проходит голосование, как идет подсчет голосов, как уже потом объявляются результаты».

Депутат Законодательного Собрания Псковской области от партии «Справедливая Россия» Наталья Тудакова полагает, что молодежь должна видеть реальные дела со стороны политиков, в таком случае их интерес к избирательному процессу может повыситься.

«Здесь, наверно, работать нужно комплексно по многим направлениям. Сейчас очень много делается для молодежи, мы знаем: есть молодежные советы, форумы различные. Поэтому первое - это повышать политическую грамотность, проводить уроки, какие-то игры, целевые конкурсы для того, чтобы вовлекать и информировать молодежь о политическом процессе. Обязательно стоит давать практику, то есть организовывать экскурсии в избирательную комиссию, в аппараты политических партий. Чтобы молодежь имела полное представление, полную картину, как выстроен не только избирательный процесс, но и работа того или иного избирательного объединения, той или иной партии в межвыборный период, что они делают. Вовлекать в волонтерскую деятельность, в качестве наблюдателей, в какие-то, может быть, деловые игры. Основное, конечно: нужно говорить на языке молодежи. Молодежь у нас сейчас где? В интернете. Листовки наши и газеты, наверное, мало кто смотрит и читает, поэтому, конечно, нужен контент в социальных сетях. Это какие-то интересные для молодежи, захватывающие ролики. Немаловажно для молодежи (сейчас уже чуть проще, нам не нужны сложности) упрощать процесс голосования, развивать систему дистанционного электронного голосования, «Мобильного избирателя» для того, чтобы наша молодежь максимально участвовала в избирательном процессе. Ну и самое важное, на мой взгляд, это выстраивать диалог с молодежью. Создавать какие-то молодежные площадки для инициатив. Ориентироваться на молодых политиков и не давать пустых обещаний. А вот популистские заявления на молодежь не работают. То есть мы должны видеть конкретику и дело».

Политолог, депутат Законодательного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский предлагает создать модный тренд на голосование, тогда и интереса к политике у молодых людей будет больше.

«Никогда не слышал об избирательной пассивности молодежи. Мне кажется, что молодежь сама интуитивно знает, что ей нужно, но если мы хотим больше политической активности, то тут есть два пути: уронить уровень жизни в стране, тогда молодежь пойдет на выборы, когда она будет недовольна, а второе - это непосредственно создать модный тренд - идти на избирательный участок. Если это тренд в социальных сетях среди знаменитых людей, блогеров, то и молодежь подтянется за лидерами общественного мнения».

Похожее мнение о причинах, по которым молодые люди не горят желанием использовать свое избирательное право, высказала и председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Псковской области Дарья Морозова. Она уверена, молодежь понимает необходимость ходить на выборы, но считает, что от их голоса ничего не зависит.

«Мне кажется, это вообще достаточно сложный вопрос. Потому что мы и так постоянно говорим о том, что на выборы нужно ходить, что от нашего голоса зависит наше будущее, будущее наших детей. Думаю, это все прекрасно понимают. Но при этом у молодежи часто есть такое мнение: "Ну а что изменится от моего одного голоса?". И вот здесь, мне кажется, нужно показывать не просто то, что голосовать важно, а конкретно показать, насколько много людей вообще не пользуются своим избирательным правом. Например, если взять конкретное количество молодых людей, которые могут голосовать, и посмотреть, сколько из них не приходит на выборы, можно увидеть достаточно большую цифру. И мне кажется, интересно было бы показывать: вот это количество людей могло бы прийти и своим участием действительно повлиять на результат. И, наверное, здесь не столько нужны какие-то специальные инструменты, сколько нужно показать молодому человеку, что его голос — это не что-то абстрактное. Когда таких голосов становится много, это уже реальная сила».

Точки зрения наших спикеров сошлись не на все сто. По мнению некоторых опрошенных, молодежь принимает активное участие в выборном процессе, по словам других – избирательной активности у молодежи - недостаточно. Все наши политики и общественники солидарны в одном - работа по привлечению молодых людей на участки должна начинаться задолго до утверждения даты выборов. Они полагают, что с молодежью необходимо разговаривать на ее языке и не давать пустых обещаний. Также стоит обратить внимание на честность и конкурентность выборов, чтобы молодежь была уверена, что их голос будет учтен и повлияет на результат.

Александра Мошина