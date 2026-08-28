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Зеркала: Выборы «подальше от греха». Как юридический хаос убивает политическую журналистику

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В эфире программы «Зеркала» на ПЛН FM — честный разговор о том, почему псковские медиа массово уходят во «внутреннюю эмиграцию». Ведущие Константин Калиниченко и Ксения Журавкова препарируют главную ловушку финала избирательной кампании.

Избирательное законодательство в России выкрутили до такой степени, что правила игры окончательно превратились в абсурдный квест. Мы дошли до точки, когда никто — ни штабы, ни избиркомы — не понимает, что можно, а что нельзя. Любой правовой вопрос упирается в тупик: «два юриста — три мнения».

Но главный удар пришелся по информационному полю. Сегодня выпустить любой материал о выборах — это как пройтись по минному полю вслепую:

  • Километровые плашки: к любому тексту, сюжету или упоминанию теперь нужно прикреплять гигантские юридические дисклеймеры. При этом единого, утвержденного образца этой плашки просто не существует — пиши на свой страх и риск.
  • РКН: молчание палача. Роскомнадзор занял удобную позицию — ведомство принципиально не дает предварительных разъяснений и не помогает медиа разобраться в законе. Зато покарать, оштрафовать или заблокировать за «неправильную» запятую или не ту плашку готов в любую секунду.
  • Тотальный исход СМИ: в результате редакции, журналисты и блогеры Псковской области просто умывают руки. Принцип «подальше от греха» стал главным редакционным правилом. Медиа массово отказываются освещать выборы, дискутировать и давать площадки кандидатам — проще вообще промолчать, чем разориться на штрафах.

Кто выиграл от того, что выборы в регионе превратились в стерильную «вещь в себе»? Как соцсети и мессенджеры стали заложниками чиновничьего страха? И почему вместо яркой политической борьбы псковичи видят унылое медийное молчание?

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