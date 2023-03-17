Политика

Первый межрегиональный форум ТИКов торжественно стартовал в Пскове

Первый межрегиональный форум территориальных избирательных комиссий торжественно стартовал в Пскове сегодня, 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На площадке форума сегодня работают 90 человек, 45 представителей ТИКов. Участники приехали из 12 регионов России.

«Понятно, что нам нужно делиться опытом, наработками, и главное - что у нас после форума сложатся дружеские отношениями. Как говорится, будем дружить семьями», - обратился к гостям форума председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Также на открытии присутствуют губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. По видеосвязи с приветственным словом к участникам обратилась председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Ранее для участников форума провели ознакомительную экскурсию с посещением Кремля. Основная часть мероприятия пройдёт в пространстве «Точка кипения» на улице Льва Толстого, 4, закрывать форум будут 18 марта.

В рамках форума будет организована работа девяти секций: