«Гонки по вертикали»: эхо теракта в Петербурге, контрольная для губернаторов и юбилей «политического динозавра». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».
Центральные темы выпуска:
- Эхо теракта в Петербурге. Последует ли дальнейшее закручивание гаек или власть пойдет другим путем?
- Контрольная для губернаторов. Выборная пропорция и уравнение со всеми известными.
- Год без Жириновского. ЛДПР учится и вслед за «Единой Россией» начинает свои «праймериз» с обучением потенциальных кандидатов.
- Юбилей «политического динозавра». Экс-лидеру псковских коммунистов Владимиру Никитину - семьдесят пять. Что происходит в обкоме КПРФ, и при чем тут «Доширак»?
С текстовой версией можно ознакомиться ниже по ссылке.