Политика

«Гонки по вертикали»: эхо теракта в Петербурге, контрольная для губернаторов и юбилей «политического динозавра»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Автор программы - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска:

Эхо теракта в Петербурге. Последует ли дальнейшее закручивание гаек или власть пойдет другим путем?

Контрольная для губернаторов. Выборная пропорция и уравнение со всеми известными.

Год без Жириновского. ЛДПР учится и вслед за «Единой Россией» начинает свои «праймериз» с обучением потенциальных кандидатов.

Юбилей «политического динозавра». Экс-лидеру псковских коммунистов Владимиру Никитину - семьдесят пять. Что происходит в обкоме КПРФ, и при чем тут «Доширак»?

Начинаем обзор событий за неделю, на которой прогремел взрыв в кафе в Петербурге. Погиб военкор Владлен Татарский, уже задержана подозреваемая, дело переквалифицировано в теракт, его рассматривают в одном ряду с убийством Дарьи Дугиной, звучат самые разные версии как относительно обстоятельств самого преступления, так и насчет того, каким может быть эхо этого взрыва в Северной столице. Последует ли дальнейшее закручивание гаек и, таким образом, изменившийся за последний год политический климат станет еще более суровым? Или власть пойдет каким-то другим путём, будет действовать более тонко и с учетом уроков истории? Когда готовился к этому выпуску, стало известно, что в Госдуме уже готовят поправки об ужесточении наказания за терроризм и содействие ему. Пишут, что, помимо прочего, будет предлагаться расширение перечня составов, по которым предусмотрено пожизненное лишение свободы. Так или иначе, реакция будет иметь значение для процессов внутренней политики в год больших выборов. Напомню, что уже через несколько месяцев в России пройдут избирательные кампании во многих регионах, в том числе в Псковской области, где будут выбирать губернатора и целый ряд глав районов. Причем список кампаний может стать длиннее - по информации ПЛН, грядет отставка печорского главы Сергея Тарасика. По некоторым данным, господином Тарасиком заявление уже написано, но ждет своего часа: власти исходят из того, чтобы не проводить досрочные выборы до сентябрьского ЕДГ, а для этого с объявлением отставки надо повременить.

- Еще рано! («На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»)

Так или иначе, сентябрьские выборы (разумеется, важные и сами по себе) эксперты рассматривают и как репетицию перед главной кампанией всего избирательного цикла - президентской. Выборы главы государства запланированы на март 2024 года, но подготовка уже идет. По сообщениям СМИ, в Кремле определились с желаемыми целевыми показателями на президентские выборы по результату кандидата от власти и явке, которые можно описать формулой «75+/70+». По словам источников «Коммерсанта», эти цифры обсуждались с вице-губернаторами по внутренней политике на семинаре, проходившем с 29 по 31 марта в Подмосковье. Хотя сам Владимир Путин еще не заявлял об участии в выборах, в администрации президента, по данным издания, исходят из того, что он будет баллотироваться. Вице-губернаторам поручено исходить из ситуации в своих регионах, но в АП хотели бы, чтобы общероссийский показатель явки в 2024 году был выше 70%, а результат «основного кандидата» — более 75% голосов. В определенном смысле это ТЗ дает ответ и на некоторые вопросы о губернаторской кампании - напомню, что в недавней статье на ПЛН мы писали о том, что рейтинг губернатора Михаила Ведерникова сейчас порядка 70%.

И тогда же задавались вопросом: зачем накачивать его дальше, если нынешний показатель позволяет решить задачу - с одной стороны, преодолеть планку прошлых губернаторских выборов 2018-го, а с другой - не превзойти результаты президента? И еще региональным властям важно не накосячить, не привлечь внимание с каким-нибудь негативом, выполнить установки из центра, провести всё, как говорится, без сучка и задоринки. Такая вот контрольная с занесением отметки в символический губернаторский дневник, который ведется в Кремле. В продолжение темы отмечу, что telegram-канал «Замгубернатора» сегодня подвел итоги работы внутриполитических блоков регионов за март. Вице-губернатор Псковской области Александр Серавин сохранил позиции в категории «отличники».

По моему мнению, в выставлении экспертами положительных оценок политруку псковского правительства есть как субъективные, так и объективные причины. Во-первых, Александр Серавин - выходец из среды политконсультантов, которые собственно и занимаются составлением рейтингов; так что это такая оценка коллег. Во-вторых, за время в должности вице-губернатора, он решил все основные задачи, не допустил косяков, провел выборы, на хорошем счету в АП, регулярно участвует в мероприятиях с участием экспертов в федеральном центре - да, есть определенные вопросы по работе информационного блока, но в целом ситуация стабильна и контролируется властью. Каких-то конфликтных противостояний в элите нет - и совершенно очевидно, что Александр Серавин будет рулить избирательными кампаниями в регионе: и губернаторской, и президентской.

Своего рода предисловием к избирательным кампаниям в Псковской области этого года можно считать досрочные выборы в Пустошкинском районе. Напомню, сперва кандидатов там было пять, но пройти регистрацию смогли не все, самовыдвиженка Ирина Алиева выбыла - и кандидатов стало на одного меньше, четверо, все они представляют партии, в том числе основные парламентские: «Единую Россию», КПРФ и ЛДПР.

- Ну что ж, четыре это лучше, чем пять, но хуже, чем три («Гараж»)

А я так скажу: еще не вечер - и сколько там кандидатов останется к концу кампании (а выборы пройдут 22-23 апреля), неизвестно. Зачем-то же выставили кандидата от «Партии роста». А как показывает практика, появление «электорального киллера» - это не к добру для представителей системной оппозиции. И на месте тех же коммунистов я бы не терял бдительность. Кстати говоря, 1 апреля в район съездил секретарь обкома Дмитрий Михайлов, провел партийное собрание, заслушали кандидата от партии и обсудили ход кампании и другие задачи - прежде всего по выполнению постановления ЦК КПРФ по удвоению численности рядов организации. Я об этой цели рассказывал в «Гонках» неделю назад. В этом смысле задача - вернуться в недалекое прошлое, скажем, в те времена, когда лидером организации был экс-депутат Госдумы, член ЦК партии Владимир Никитин, за которым благодаря высказыванию экс-губернатора Андрея Турчака и реакции самого коммуниста надолго закрепилось прозвище «политический динозавр».

Кстати говоря, 5 апреля Владимиру Степановичу исполняется 75 лет. Круглая дата подталкивает к тому, чтобы вспомнить, поговорить о ситуации в областном отделении КПРФ и сравнить, как было и как стало. Понятно, что вопрос численности рядов - это только часть проблемного поля. Болевых точек гораздо больше, и мы регулярно в материалах ПЛН анализируем их. Подходим объективно. Разумеется, с одной стороны, отмечаем и какие-то положительные моменты в жизни КПРФ, поиск новых подходов и неожиданные шаги - вот, например, на днях обратили внимание на перфоманс первого секретаря обкома Петра Алексеенко с коробкой лапши быстрого приготовления «Доширак» на сессии областного Собрания. С другой стороны, говорим и о проблемах - об ограниченной ресурсной базе, кадровом вопросе, той же внутрипартийной борьбе, делении на группы. Напомню, во главе одной из них - тот самый радикал Дмитрий Михайлов, с другой - те, кто больше ориентированы на так называемую «старую гвардию»: Геннадия Бубнова, покинувшего ряды КПРФ Анатолия Копосова, того же Никитина.

- Ты меня уважаешь? («Бриллиантовая рука»).

Кстати говоря, еще один «динозавр» псковской региональной политики, который в прежние годы боролся с кандидатами от КПРФ на выборах, экс-губернатор Евгений Михайлов недавно отметил 60-летие и напомнил о себе вхождением вместе со Стрелковым, Губаревым и другими весьма неоднозначными персонами в так называемый «Клуб рассерженных патриотов».

Что до псковской оппозиции, то, как уже не раз отмечено обозревателями, проблемой псковских коммунистов многие годы остается то, что у них нет четкой политической стратегии; в отличие от некоторых других оппозиционных объединений в нашем регионе, которые либо жестко оппонировали власти, находились на острие борьбы и набирали политические очки (как «Яблоко»), либо комбинируют, в одних случаях договариваясь с Домом Советов и получая некие дивиденды, а в других случаях — жестко «бодаются» с единороссами (ЛДПР и «Справедливая Россия»), обком КПРФ ни реальной борьбы не ведет, ни бонусов не получает. Проблема и в том, что после того, как от активного участия в жизни псковского обкома к космическим высотам русского мира улетел Никитин и ушел из жизни первый секретарь обкома Александр Рогов, в организации коммунистов нет харизматичного лидера.

Справедливости ради надо сказать, что эти проблемы характерны не только для КПРФ, но и для большинства других партий.

Все они испытывают сложности и с лидерами, да и просто найти желающих участвовать в партийной работе и политике - муниципальной и региональной - не так-то просто. Что-то с этим надо делать, эксперты который год говорят о том, что как угодно можно относиться к процедуре предварительного голосования «Единой России», но партия власти год за годом так проводит отбор своих кандидатов - и следует вопрос: когда другие партии пойдут по этому долгому и затратному пути? И вот...

- Лед тронулся, господа присяжные заседатели («12 стульев»).

Не знаю, может, однозначный вывод здесь и преждевременен, но вслед за «Единой Россией» свои праймериз, похоже, будет проводить и ЛДПР. Там голосование за кандидатов решено предварить их отбором на конкурсе «ЛДПР. Старт» (тут тоже возникают аналогии с проектом единороссов «ПолитСтарт», которым занимается хорошо нам известный Роман Романов). В ЛДПР тоже пошли на обновление актива, но тут, возможно, возникнут сложности, прогнозирует «Независимая газета», ибо вряд ли партийцы в регионах захотят уступать свои места.

Эксперты не исключают, что лидер Леонид Слуцкий хочет вернуть контроль руководства над партией хотя бы во времена Владимира Жириновского, со дня смерти которого 6 апреля исполнится ровно год - и региональное отделение ЛДПР в годовщину ухода Владимира Жириновского приглашает псковичей на поминальную службу. В эти дни обозреватели всё увереннее говорят о том, что, мол, новая метла по новому метет. Так или иначе ЛДПР запустила конкурс, чтобы найти и новых кандидатов для выборов, и более современный партактив. Главное условие к участникам – это успешная общественная деятельность. Например, студенческое лидерство, волонтерство в поддержку СВО, а также неформальные родительские сообщества и экологические движения. Обучение и практика будут проходить весной, а итоги конкурса подведут до 5 июня. То есть установленный тайминг говорит о том, что это мероприятие имеет привязку к выборной кампании, которая с начала июня как раз и стартует.

Такой была эта неделя - понятно, что в рамках программы мы успели сказать далеко не обо всем самом интересном и важном. Была тут у нас и «героическая борьба» с последствиями паводка, отчего одних управленцев хвалили, а другим главам прилетало от областного начальства, местных жителей и авторов Telegram-каналов (тут адресую вас к свежему обозрению Господина Рейтингомера на ПЛН - там и про это есть, и про многое другое).

Были на неделе и визиты в регион членов парламентского собрания Союзного государства России и Беларуси, и приезд мэтра тележурналистики Владимира Познера. В отличие от его былых визитов - для проведения ток-шоу перед губернаторскими выборами 2000 года или в рамках телемарафона «Время жить!» в 2006-м, нынешний вояж был абсолютно непубличный. Отчего наблюдатели гадали: то ли следы надо искать в одной из главных достопримечательной региона, то ли разгадка в календаре, а 1 апреля Владимир Владимирович отмечал 89-й день рождения.

На этом всё на сегодня. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

Александр Савенко