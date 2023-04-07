Политика

С президентом вместе, на местах врозь: какова роль оппозиции сегодня?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему места оппозиции в текущей политической реальности. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

После начала спецоперации из уст политиков все чаще высказывается мысль о том, что в текущей реальности и политическом ландшафте нашей страны - нет места для оппозиции. Озвучивается мнение, что в непростое для страны время, в условиях противостояния коллективному Западу политическое сообщество должно консолидироваться.

Эксперты отмечают, что в последнее время действительно происходит изменение политико-партийного пространства страны в условиях мобилизации военного времени. Парламентские партии демонстрируют поддержку по основным вопросам федеральной власти и сплоченность вокруг национального лидера.

Не так давно председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что сейчас даже оппозиция говорит о поддержке власти и старается воздерживаться от жесткой критики по принципиальным вопросам. Он призвал парламентариев объединиться вокруг президента. Подобные высказывания многими были восприняты чуть ли не как призыв к объединению партий.

Возникает вопрос: как действовать оппозиции в текущей реальности? По сути, есть несколько вариантов. Один из них предполагает объединение по вопросам внешней политики в поддержку федерального центра, но критические подходы в освещении внутренней политики, особенно на региональном и местном уровне. Другой вариант — это фактическое объедение партий в единый национальный фронт во главе с правящей партией и президентом, где остальные политические партии становятся фактически сателлитами и отказываются от любой критики действующего режима. В настоящий момент парламентские партии демонстрируют единодушие по внешнеполитическим вопросам, особенно по конфронтации с коллективным Западом.

Стоит отметить, что в последнее время любая критика власти воспринимается чуть ли не как крамола. Региональные и местные чиновники пытаются трактовать критику оппозиции как деструктивную деятельность. Если кто-то критикует, например, систему здравоохранения или школьное образование — значит, по мнению властей, он раскачивает лодку и льет воду на мельницу недругов России. И эта тенденция очень опасна.

Какое место сейчас занимает оппозиция? Должны ли все политические силы сплотиться вокруг власти в тяжелое для страны время? Или следует сохранить плюрализм мнений? Возможно, стоит прийти к консенсусу в вопросах внешней политики, а по вопросам внутренней — нет? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Самая важная задача для всех политических сил — это улучшение благосостояние граждан, объясняет уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. А каким способом можно добиться этого, решается с помощью дискуссий. Поэтому роль оппозиции в том, чтобы сохранялся плюрализм мнений.

«Я хотел бы сказать, что, действительно, сегодня ситуация непростая, поэтому, учитывая и международную специфику, все-таки роль оппозиции должна оставаться внутри страны. Плюрализм мнений, иная точка зрения на систему государственного управления и для правящей партии, и для оппозиционных партий должны быть направлены на рост благосостояния граждан Российской Федерации. Какими методами достичь этого? Вот это как раз и есть политическая дискуссия, которая может идти. Все, что касается международной специфики, защиты суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, мне кажется, здесь вопросов быть никаких не должно, потому что это, опять-таки, наверное, самое главное для любой политической партии Российской Федерации. Не будет Российской Федерации – не будет политической партии. Поэтому надо исходить из этого и четко это понимать. Но какими методами и какими способами достигать конституционных свобод, прав человека, как нам эффективно управлять нашим государством? Это как раз та политика любой политической партии, которая стремится к власти. Любой приход политической партии должен быть направлен на то, чтобы, еще раз, хочу подчеркнуть, улучшить благосостояние наших жителей и обеспечить конституционные права и свободы, которые у нас есть, и которые Конституция даже в такой сложный период времени не отменяет».

Руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг убежден, что в настоящее время все парламентские партии «легли» под власть, таким образом реальной оппозиции на федеральном уровне не существует.

«Политическая оппозиция сегодня в России – это те политические силы, которые не согласны с внутренней и внешней политикой Владимира Путина. Под эти критерии попадает только одна политическая партия – партия "Яблоко". Мы сейчас находимся в уникальной ситуации, когда пять политических партий, представленных в Государственной Думе, не различаются ни в каких принципиальных вопросах внутренней и внешней политики с Владимиром Путиным и поддерживают его по всем принципиальным вопросам. Оппозиция бывает только власти и никому другому. Властью в стране сегодня является Владимир Путин и та огромная корпоративная, в том числе силовая, машина, которая выстроена. Поэтому Россия переживает очень своеобразный период своей истории, необычный период своей истории, когда в федеральном парламенте оппозиция отсутствует. И в такой ситуации оппозиция, являясь непарламентской, может работать напрямую только с обществом».

С мнением Льва Шлосберга по поводу того, что единственная оппозиционная партия в России — это «Яблоко», категорически не согласны представители региональных отделений оппозиционных партий.

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Псковском областного Собрании депутатов Олег Брячак уверен, что настоящие оппозиционные партии могут ставить перед собой одни цели, но предлагают разные пути для их достижения.

«Отмечу сразу по поводу того, что партия "Яблоко" считает себя единственной оппозиционной партией. Это далеко не так. Я скажу больше: на мой взгляд, партия, которая получает финансирование (это уже даже никто не скрывает) от недружественных нам стран, стран, которые финансируют украинскую армию… Я, конечно, вообще к партии "Яблоко" отношусь негативно, исходя из этого. И говорить, что она какая-то там оппозиционная – это совершенно неправильно, потому что позиция у них – критиковать все подряд, неважно, хорошее или плохое, перевирать факты для того, чтобы настраивать наших граждан, особенно тех, кто не сильно разбирается в ситуации, против действующей власти. Что касается партий оппозиционных, таких как "Справедливая Россия", коммунисты, ЛДПР, "Новые люди", на мой взгляд, это четыре настоящие оппозиционные партии, потому что остальные партии карликовые. Поэтому я об этих четырех партиях могу сказать, что сегодня мы объединены одной общей идеей: и созданием сильной России, и противостоянием нашим врагам. Единственное, что мы иногда предлагаем разные пути реализации этого усиления нашего государства, улучшения жизни наших граждан разные, идя к этой цели. А так, конечно, у сильной оппозиции на сегодняшний день на выборах есть все шансы на победу. Если кандидат работает, особенно в таких небольших городах, как Псков, если кандидат действительно работает на протяжении нескольких лет, информируют граждан о своей деятельности, если он известен и уважаем, выиграть этот кандидат может на выборах любого уровня. На территории Псковской области отношения между лидерами оппозиционных партий (это "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Новые люди") более чем дружественные, уважительные и теплые».

На время проведения спецоперации, ЛДПР не критикует правительство страны, утверждает координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков. Однако в вопросах региональной политики, оппозиция должна сохранять свое место и роль.

«Вопрос оппозиции в текущей ситуации в стране достаточно сложный, однозначно на него ответить непросто. Но для себя мы сформулировали такую позицию, что пока страна находится в состоянии ведения специальной военной операции, под экономическими санкциями, безусловно, ЛДПР как партия, системная оппозиция, не собирается раскачивать лодку – до окончания СВО и до полной победы России. Тем не менее, мы не должны забывать, что у нас в регионе была куча проблем и до проведения специальной военной операции. Поэтому ЛДПР занимает позицию: мы не критикуем президента, правительство, министерство обороны и другие ведомства, пока идет специальная военная операция, но при этом мы не забываем о своей работе, своих обязанностях и на уровне районов, глав администраций. В некоторых районах есть откровенное попустительство. В каких-то районах у нас есть подозрения на, скажем так, неэффективное расходование бюджетных средств. А в каких-то районах есть моменты откровенного попустительства глав в каких-то сферах – социальных, дорожных или бытовых. Поэтому мы остаемся оппозицией, мы не боимся говорить правду, мы как критиковали районные власти, администрации, так и будем критиковать, обращать внимание правительства на проблемы региона, которые возникают и возникали до этого».

На время проведения СВО КПРФ поддерживает руководство страны в вопросах внешней политики, сказал первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко. Но по путям решения внутриполитических и социальных проблем у коммунистов есть собственное мнение, отличное от партии власти.

«Местные политики как бы уже определились: у нас единство. Геннадий Андреевич (Зюганов, лидер КПРФ – ред.) выступал здесь, об этом говорил, что надо отстаивать независимость России, доводить до конца начатое (имеется в виду специальная военная операция), ну и укреплять свою экономику в связи с этим. По политическим вопросам есть, конечно, разногласия. Та программа, которую КПРФ предлагает, все время отвергается. Президент одно говорит, правительство делает другое – свои дела. По-прежнему идут наши денежные ресурсы на Запад, бюджеты наши обескровлены, не дают настоящего развития регионам. Ну и социальная политика – недостаточная поддержка своего населения: ветеранов наших и всех остальных, кто пользуется льготами. Коммунальные услуги дорожают. Поэтому здесь, конечно, у нас своя политика, отличная от правящей власти».

Существование оппозиции важно для сохранения плюрализма, считает лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский. По его словам, чем больше критики и споров — тем эффективнее развитие страны и регионов.

«Во-первых, конечно же, на мой взгляд, оппозиции всегда важно оставаться оппозицией. У каждого из нас свой электорат, свои требования, своя программа. Таких точек соприкосновения, чтобы все объединились, я думаю, такого нет. Это нормально, это правильно. Если мы посмотрим на нашу современную модель демократии, то мы как раз сильны и хороши именно этим плюрализмом, когда в оппозиции есть "Новые люди", есть коммунисты, эсеры, ЛДПР – то есть огромный спектр партий. А какое место сейчас оппозиция в целом занимает? Скажем так: критика и споры – это всегда точка роста. Поэтому чем больше существует конструктивной критики, больше дискуссий, споров, тем больше точек роста как для экономики, так и вообще для политической культуры и в целом для региона, страны».

Оппозиции важно участвовать в политической и общественной жизни, высказывать мнения и идеи, отличающиеся от тех, что предлагает действующая власть. Без плюрализма мнений власть перестанет замечать свои ошибки, а это путь к стагнации и деградации государственной системы. В интересах всех политических сил и общества избежать такого исхода.

Анастасия Сливинская