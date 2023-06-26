Политика

ЛДПР выдвигает на выборы главы Псковского района казака Валерия Колтакова

Депутат Псковского районного собрания, казак Валерий Колтаков представит ЛДПР на выборах главы Псковского района. Решение о его выдвижении было принято сегодня, 1 июля, делегатами внеочередной партийной конференции, которая прошла в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ЛДПР, в работе конференции участвовали 25 делегатов из 18 местных отделений. Решение по кандидатурам на муниципальные выборы было принято единогласно.

Напомним, что выборы главы Псковского района пройдут в сентябре 2023 года. Известно, что «Единую Россию» на них представит глава района Наталья Федорова, КПРФ - первый секретарь райкома партии, депутат районного Собрания Михаил Вяткин.