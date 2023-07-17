Политика

Ушел из жизни первый председатель областного Собрания депутатов Юрий Шматов

Ушел из жизни первый председатель областного Собрания депутатов Юрий Шматов. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственного источника.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Родился Юрий Шматов 21 ноября 1937 года селе Ауэрбах Свердловской области. Вся трудовая биография и политическая деятельность Юрия Шматова была связана с Псковской областью. Он начинал токарем на стругокрасненской машинно-тракторной станции, будучи директором завода силикатного кирпича, вывел предприятие на передовые позиции, активно занимался общественной работой, был председателем Стругокрасненского исполкома и Совета народных депутатов, заместителем главы администрации Псковской области. На протяжении десяти лет, с 1994 по 2004 годы, возглавлял Собрание депутатов. В общей сложности Юрий Шматов 17 лет являлся депутатом регионального представительного органа власти. В 1994-2001 годах также являлся членом Совета Федерации от Псковской области.

В 2020 году Юрию Шматову присвоено звание «Почётный гражданин Псковской области». В Книге почётных граждан региона его имя вписано под номером один – звание было учреждено в октябре 2018 года, до этого и после не присваивалось никому.

21 ноября 2022 года он отметил своё 85-летие.