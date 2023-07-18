Общество

Отпевание первого председателя областного Собрания депутатов Юрия Шматова состоится 20 июля

Депутаты Псковского областного Собрания выражают глубокие соболезнования родным и близким Юрия Шматова – первого председателя Псковского областного Собрания депутатов, депутата четырёх созывов регионального парламента (с 1994 по 2011гг).

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Мы потеряли мудрого друга и наставника, товарища, который долгие годы был рядом, был заинтересован в повестке работы органов власти – и законодательной, и исполнительной, переживал за родную землю и земляков, оставил о себе добрую память. Сам Юрий Анисимович не раз повторял, что вся его жизнь была посвящена Псковской области и всё, что делал – делал с любовью для людей, чтобы им жилось лучше», - говорится в сообщении регионального парламента.

«Депутатов первых созывов мы называем первопроходцами. В новейшей истории нашей страны, в непростое время перемен им приходилось с нуля закладывать основы работы законодательного органа региона, создавать законодательную базу. Юрий Анисимович и после сложения полномочий часто бывал на сессиях, наблюдал за развитием политического процесса, оценивал изменения. В 2012 году он издал книгу "О времени и о себе", поделившись воспоминаниями о работе», - отметили в пресс-службе Собрания.

Областное Собрание Юрий Шматов возглавил в 56 лет, вся трудовая биография прошла в Псковской области. Начал токарем на струго-красненской машинно-тракторной станции, в 80-е годы, будучи директором завода силикатного кирпича, не просто спас предприятие от закрытия, но и вывел его на передовые позиции, активно занимался общественной работой, был председателем Струго-Красненского исполкома и Совета народных депутатов, заместителем главы администрации Псковской области. В 1994 году Юрий Шматов был избран депутатом Псковского областного Собрания и по решению коллег, по предложению глав районов возглавил региональный парламент первого созыва – в этой должности он проработал более 10 лет. С 1994 по 2001 годы представлял Псковскую область в Совете Федерации, несколько раз летал в Чечню, участвовал в переговорах по вызволению из плена военнослужащих. В 2020 году Юрию Шматову присвоено звание «Почётный гражданин Псковской области». В Книге почётных граждан региона его имя вписано под номером один – звание было учреждено в октябре 2018 года, до этого и после не присваивалось никому.

Отпевание пройдёт в четверг, 20 июля, в струго-красненском храме Георгия Победоносца, построенном при непосредственном участии Юрия Шматова. Начало в 11:00. Похороны – на кладбище в Стругах Красных.