Общество

Руководители региона поздравили Юрия Шматова с 85-летием

С 85-летием поздравили Почётного гражданина Псковской области, председателя первых трёх созывов областного Собрания депутатов Юрия Шматова губернатор Михаил Ведерников и спикер регионального парламента Александр Котов. Встреча состоялась в кабинете главы региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Спасибо вам огромное за всё, что вы сделали для Псковской области», - отметил вклад заслуженного гостя Михаил Ведерников. На память о событии губернатор подарил Юрию Шматову часы с символикой региона.

Александр Котов напомнил, что Юрий Шматов многие годы на разных должностях работал в руководстве Псковской области, а больше всего – в должности председателя Собрания. От имени коллег-депутатов спикер вручил телевизор, чтобы юбиляр всегда мог оставаться в курсе всех событий, которые происходят и в области, и в мире.

Юрий Шматов поблагодарил за высокую оценку трудового пути. «Вся моя жизнь была посвящена Псковской области. Никуда не выезжал. И всё, что делал я – с любовью для людей, чтобы им жилось лучше. Как это получалось, не мне судить. Но вот меня оценили», - добавил Почётный гражданин Псковской области. «Люди оценили!» - подтвердил Михаил Ведерников.

Юрий Шматов поблагодарил за поздравления и пожелал руководителям области удачи.

Напомним, вся трудовая биография и политическая деятельность Юрия Шматова была связана с Псковской областью. Начинал токарем на струго-красненской машинно-тракторной станции, будучи директором завода силикатного кирпича, вывел предприятие на передовые позиции, активно занимался общественной работой, был председателем Струго-Красненского исполкома и Совета народных депутатов, заместителем главы администрации Псковской области. На протяжении десяти лет, с 1994 по 2004 годы, возглавлял Собрание депутатов. В 2020 году Юрию Шматову присвоено звание «Почётный гражданин Псковской области». В Книге почётных граждан региона его имя вписано под номером один – звание было учреждено в октябре 2018 года, до этого и после не присваивалось никому.