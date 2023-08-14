Политика

Список кандидатов от «Яблока» сняли с муниципальных выборов в Пыталовском районе

Единый список кандидатов от Псковского регионального отделения партии «Яблоко» сняли с муниципальных выборов в Пыталовском районе по решению суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

«Пыталовский районный суд Псковской области рассмотрел административное дело по административному исковому заявлению регионального отделения Социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" в Псковской области к Территориальной избирательной комиссии Пыталовского района о признании незаконным и отмене постановления ТИК Пыталовского района от 5 августа 2023 года № 47/239-5 «О регистрации единого списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов Пыталовского муниципального округа первого созыва, выдвинутого избирательным объединением Псковское региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО". Решением суда указанное постановление признано незаконным и отменено», - говорится в сообщении.

Таким образом, на данный момент единые списки кандидатов от «Яблока» зарегистрированы в двух районах Псковской области: Стругокрасненском и Красногородском.

Ранее председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов поставил под сомнение законность списков кандидатов на выборы в Псковской области от регионального отделения партии «Яблоко». Он пояснял, что списки были заверены недавно избранным председателем псковского «Яблока» Артуром Гайдуком 16 июля. При этом в должность Артур Гайдук вступил только 18 июля.

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Артур Гайдук, комментируя ситуацию в беседе с корреспондентом ПЛН заявлял, что не ожидает проблем со списками. Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов обещал разобраться, если поступит соответствующая жалоба.