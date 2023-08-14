Политика

Список кандидатов от «Яблока» сняли с муниципальных выборов в Локнянском районе

Единый список кандидатов от Псковского регионального отделения партии «Яблоко» сняли с муниципальных выборов в Локнянском районе по решению суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

«Бежаницкий районный суд рассмотрел административное дело по административному исковому заявлению регионального отделения политической партии «"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" к Территориальной избирательной комиссии Локнянского района об отмене постановления территориальной избирательной комиссии Локнянского района от 7 августа 2023 года № 76/281 "О регистрации единого списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов Локнянского муниципального округа первого созыва, выдвинутого избирательным объединением псковского регионального отделения политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко"». Решением суда указанное постановление признано незаконным и отменено», - говорится в сообщении.

Таким образом, на данный момент единые списки кандидатов от «Яблока» зарегистрированы в трех районах Псковской области: Стругокрасненском, Красногородском и Пыталовском.

Ранее председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов поставил под сомнение законность списков кандидатов на выборы в Псковской области от регионального отделения партии «Яблоко». Он пояснял, что списки были заверены недавно избранным председателем псковского «Яблока» Артуром Гайдуком 16 июля. При этом в должность Артур Гайдук вступил только 18 июля.

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Артур Гайдук, комментируя ситуацию в беседе с корреспондентом ПЛН заявлял, что не ожидает проблем со списками. Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов обещал разобраться, если поступит соответствующая жалоба.