Политика

Явка на выборах губернатора Псковской области на 15:00 8 сентября приблизилась к 7%

Явка на выборах губернатора Псковской области на 15:00 8 сентября составила 6,99%, проголосовали 31 664 избирателя. Через дистанционное электронное голосование проголосовали 59% избирателей от общего числа зарегистрированных пользователей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы губернатора.

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Избирательная кампания проходит с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.

Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября.