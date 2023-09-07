Марина Борисенкова: Людям с инвалидностью удобнее голосовать через ДЭГ

Дистанционное электронное голосование — удобное решение для молодых матерей и людей с инвалидностью. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразила депутат Псковской городской Думы Марина Борисенкова. Сегодня, в первый день голосования, она дистанционно проголосовала на выборах губернатора Псковской области.
Также через ДЭГ будет удобно голосовать и молодым матерям, которым зачастую непросто оторваться от домашних дел и посетить участок вместе с детьми, отметила депутат.
«Не надо отмалчиваться, не надо отсиживаться и надеяться, что за вас решение примет кто-то другой. Нужно идти голосовать, нужно показать свою активную жизненную позицию и сделать свой выбор, чтобы в дальнейшем наша любимая область, города и села процветали», - заключила Марина Борисенкова.
Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы губернатора.
Избирательная кампания проходит с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.
Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября.