Политика

Марина Борисенкова: Людям с инвалидностью удобнее голосовать через ДЭГ

Дистанционное электронное голосование — удобное решение для молодых матерей и людей с инвалидностью. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразила депутат Псковской городской Думы Марина Борисенкова. Сегодня, в первый день голосования, она дистанционно проголосовала на выборах губернатора Псковской области.

«Я выбрала ДЭГ, потому что являюсь человеком с инвалидностью, и мне голосовать онлайн удобно. Это можно без проблем сделать прямо дома — через телефон или компьютер. Так что ДЭГ — это и актуально, и современно, и очень удобно», - отметила Марина Борисенкова.

Также через ДЭГ будет удобно голосовать и молодым матерям, которым зачастую непросто оторваться от домашних дел и посетить участок вместе с детьми, отметила депутат.

«Не надо отмалчиваться, не надо отсиживаться и надеяться, что за вас решение примет кто-то другой. Нужно идти голосовать, нужно показать свою активную жизненную позицию и сделать свой выбор, чтобы в дальнейшем наша любимая область, города и села процветали», - заключила Марина Борисенкова.

Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы губернатора.

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Избирательная кампания проходит с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.

Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября.