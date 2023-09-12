Политика

Виталий Рахманов: Онлайн-доступ к видеотрансляции выборов не планируется

Онлайн-доступ к видеотрансляции выборов не планируется из-за соображений безопасности. Об этом начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов сообщил эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Ни в коем случае, и я лично против этого. У нас был 2012 год, когда, действительно, доступ к камерам был у любого желающего, и после этого мы получили огромную волну фейков с якобы роликами с этих камер. Это очень просто, понимая, какая картинка, напилить этих роликов. Потом замучаешься доказывать, что это фейк и такого не было. Их была лавина. Во-вторых, камеры отслеживают нашу биометрию, сейчас существуют системы, которые позволяют мгновенно считывать лица. Это про безопасность, стараемся защищать наших жителей», – рассказал Виталий Рахманов.

Он добавил, что запись выборов 2023 года хранится в Избирательной комиссии Псковской области, и доступ к ней можно получить только по заявлению. Ее размещение в общем доступе также не планируется.