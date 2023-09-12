Политика

Александр Котов о явке, кандидатах поневоле и силе оппозиции

Гостем программы «Дом советов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 13 сентября, стал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Ведущий Максим Костиков и радиослушатели обсудили с ним итоги выборов, которые с 8 по 10 сентября прошли в Псковской области.

Сведется ли политический процесс в России к советской распределительной системе? Как действует оппозиция? Об этом и многом другом — в интервью Псковской Ленте Новостей.





Максим Костиков: 8-10 сентября в Псковской области состоялись выборы губернатора. Насколько избирательная кампания была конкурентной, прозрачной, транспарентной? Насколько она соответствует понятию «легитимная»?

Александр Котов: Избирательная кампания была абсолютно легитимной. С точки зрения чистоты, прозрачности, соблюдения закона, работы кандидатов — это кампания лучшая из всех, что я помню. Точка отсчета — 1996 год, когда начались такие кампании. Конкурентность была, если оценивать количество кандидатов, которые были зарегистрированы.

Радиослушатель: Как при явке около 40% можно говорить, что у нас народом избранный губернатор?

Александр Котов: Уровень явки меня совсем не смущает. Более того, я здесь сторонник кардинальных мер. Что должна была сделать власть с точки зрения организации и проведения выборов? Создать условия. Давайте посмотрим, были ли созданы условия для того, чтобы избиратели проголосовали. Трехдневное голосование — выбирайте любой день, в который вам удобно; дистанционное голосование — если хотите, воспользуйтесь современным методом; избирательные участки все были открыты и обеспечены всем необходимым. Сказать, что кто-то не слышал о губернаторских выборах — было бы неправильно. Если уже нет возможности прийти на участок — напишите заявление, к вам приедут.

Близкая к 40% явка — это активные люди и преимущественно сторонники «Единой России», которых нам удалось мобилизовать. У всех остальных — может, была разная мотивация. Может такая: чего пойдем на выборы, когда все здесь понятно? Интриги здесь нет. Интрига создается путем выдвижения кандидатов. Просто так они не возникают ниоткуда.

Чтобы составить конкуренцию губернатору, работающему пять лет, ты должен быть известным человеком.

Максим Костиков: Люди перестали интересоваться выборным процессом. Почему? Потому что, как говорится, он слишком постный. Нет в нем той самой перчинки. Нет ли опасности, что политический процесс сведется к советской распределительной системе?

Александр Котов: Какая сейчас партия по поддержке избирателей на втором месте?

Максим Костиков: КПРФ.

Александр Котов: Вот этот вопрос нужно задать хотя бы руководителю регионального отделения КПРФ, которое сейчас на втором месте.

«Единая Россия» борется за победу своих кандидатов. С нами должны бороться региональные отделения партий. Есть партия, которая занимает второе место. Возьмем в качестве примера прошедшую избирательную кампанию. На выборы от этой партии был выдвинут кандидат, который представил подложные документы об образовании. Нормальный ход? Это что такое?! Здесь «Единая Россия» виновата? Пусть найдут нормального кандидата! Дальше — поскольку кандидата никакого нет, поиски не привели к желаемым результатам, то вынужден был идти Петр Алексеенко (первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания - ред.).

Максим Костиков: Кандидат по неволе.

Александр Котов: Кандидат по неволе, которому эта губернаторская должность не нужна. Люди это тоже чувствуют. От КПРФ пошел кандидат, чтобы отбывать свою роль. Причем здесь «Единая Россия»?

Максим Костиков: Попытаюсь сыграть адвоката оппозиции. Они вам скажут: «Вы, единороссы коллеги в Государственной Думе, придумали законы, которые ограничивают нас в проведении публичных мероприятий, акций протеста, нельзя выпускать определенные агитационно-пропагандистские материалы, нельзя изображения, и вы это все придумали с целью сохранения власти и контроля за всеми ключевыми постами». Вот, что вам могут сказать господа-оппозиционеры.

Александр Котов: Вот, что мы ответим нашим оппозиционерам. Начнем с нашего муниципального фильтра. Уважаемые оппозиционеры, у нас проходили в сентябре выборы в районные Собрания депутатов в муниципальных округах. Где ваши кандидаты? То есть следующую кампанию губернатора через пять лет надо начинать сейчас, с муниципальных выборов, с кандидатов, которые пойдут в представительные органы местного самоуправления. Если на губернаторские выборы могут приехать финансово-обеспеченные «тузы», как вы говорите, то туда они не приедут. Там должны быть авторитетные, уважаемые люди, представители регионального отделения политических партий. Где они?

Иногда мне уже хочется подготовить определенную команду, которая будет помогать оппозиции с выдвижением кандидатов. Проще сделать так, чем выслушивать упреки о снятии и недопуске. Научитесь оформлять правильно документы. Уже не один раз такие примеры были. Прочитайте требования, которые прописаны в законе для регистрации кандидата. Мы же все участники процесса. И я им был, я готовил документы, юристов просил проверить. Ко всем одинаковый подход. Если хотите, давайте мы поможем оформлять документы. У нас есть нормальные юристы.

Радиослушатель: «Единая Россия» радуется феноменальному результату выборов. Как вообще могли быть другими результаты, если у вас бюджетники голосуют все дистанционно? Как это другим людям контролировать?

Александр Котов: Есть такое ложное утверждение: если бюджетники пришли проголосовать, то они 100% поддержат партию «Единой Россия». По моим ощущениям, если брать бюджетников: в лучшем случае 70% поддерживают, 30% - точно по разным причинам могут проголосовать за другие политические партии. Не надо считать, что это так однозначно.

Власть не заинтересована в том, чтобы подорвать доверие к дистанционному электронному голосованию. Как только это случится один раз — всё, на этом можно ставить крест, потому что больше не будет доверия. Люди, которые занимаются этим, прекрасно понимают. Президент наш это прекрасно понимает.

Голосование, что дистанционное, что на участке — тайное. Всегда всем говорю: не загоняйте людей палками на голосование; неважно: бюджетники, не бюджетники. Лучший способ — объяснение

Максим Костиков: Не кажется ли вам, что если дальше эту систему сохранить, то у нас будет дальнейшее доминирование «Единой России», её кандидатов к 100%? Оппозиция в силу своей организационной слабости, слабости своих кандидатов, будет собирать крохи. В результате происходит дисбаланс политических сил и придем к модели КПСС. Не кажется ли вам, что в ваших словах есть доля истины о помощи государственным мужам, этим росткам многопартийности, создавать для них условия, режим «зеленой улицы»? Система будет дальше развиваться в модель дисбаланса, когда 100% будет набирать одна партия. Не кажется ли вам, что в этом есть определенная внутренняя угроза для системы?

Александр Котов: Так и есть на самом деле. У меня лично и в региональном отделении партии нет такого подхода, что давайте всех зачистим. Я сторонник того, что будут кандидаты, представляющие интересы разных групп избирателей. Если на стадии проведения избирательной кампании, прочитав закон, не могут люди оформить документ, то что от них тогда ждать, когда они придут во власть? Как оценивать: существенное нарушение или нет? Оно либо есть, либо нет. Именно так надо ставить вопрос, иначе будет вакханалия. Потом претензии к нам. Озвучивайте их руководителям региональных отделений партий.

Беседовал Максим Костиков