Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
о роли педагогов
Кружки и секции в Пскове
распродажа стройматериалов
Богатство «Голубых озер»
«Истфакт» Псковские партизаны
детский бесплатный туризм
самое время для ремонта
как не впасть в уныние осенью
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
Господин Рейтингомер
исторический фестиваль в Выбутах
Снова в школу. ЛОНГРИД
Livan X3pro скоро в Пскове
Новое в Пскове
изменяя лик родной земли
 
 
 
ещё Политика 12.09.2023 11:582 Выборы губернатора Псковской области-2023 признали состоявшимися  13.09.2023 17:300 Александр Котов о явке, кандидатах поневоле и силе оппозиции 13.09.2023 17:190 Памфилова отметила высокий интерес к ДЭГ в Псковской области 13.09.2023 17:101 Александр Котов: Институт наблюдения за выборами можно совершенствовать до бесконечности 13.09.2023 16:470 Александр Котов о муниципальной реформе: Это правильный путь 13.09.2023 15:260 Александр Котов: Власть не заинтересована в подрыве доверия к ДЭГ
 
 
 
Самое популярное 07.09.2023 15:380 Путин присвоил звание генерал-полковника экс-командиру 104-го полка 76-й дивизии ВДВ 06.09.2023 14:242 Псковский торг: группа рынков «Центр» 07.09.2023 10:231 Сквер Дружбы появится на Завеличье  11.09.2023 11:110 Утопающую девушку в центре Пскова спасали подруга и прохожий 12.09.2023 14:072 Низкопольный автобус большого класса протестировал Михаил Ведерников в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Александр Котов о явке, кандидатах поневоле и силе оппозиции

13.09.2023 17:30|ПсковКомментариев: 0

Гостем программы «Дом советов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 13 сентября, стал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Ведущий Максим Костиков и радиослушатели обсудили с ним итоги выборов, которые с 8 по 10 сентября прошли в Псковской области.

Сведется ли политический процесс в России к советской распределительной системе? Как действует оппозиция? Об этом и многом другом — в интервью Псковской Ленте Новостей.


 

Максим Костиков: 8-10 сентября в Псковской области состоялись выборы губернатора. Насколько избирательная кампания была конкурентной, прозрачной, транспарентной? Насколько она соответствует понятию «легитимная»?

Александр Котов: Избирательная кампания была абсолютно легитимной. С точки зрения чистоты, прозрачности, соблюдения закона, работы кандидатов — это кампания лучшая из всех, что я помню. Точка отсчета — 1996 год, когда начались такие кампании. Конкурентность была, если оценивать количество кандидатов, которые были зарегистрированы.

Радиослушатель: Как при явке около 40% можно говорить, что у нас народом избранный губернатор?

Александр Котов: Уровень явки меня совсем не смущает. Более того, я здесь сторонник кардинальных мер. Что должна была сделать власть с точки зрения организации и проведения выборов? Создать условия. Давайте посмотрим, были ли созданы условия для того, чтобы избиратели проголосовали. Трехдневное голосование — выбирайте любой день, в который вам удобно; дистанционное голосование — если хотите, воспользуйтесь современным методом; избирательные участки все были открыты и обеспечены всем необходимым. Сказать, что кто-то не слышал о губернаторских выборах — было бы неправильно. Если уже нет возможности прийти на участок — напишите заявление, к вам приедут.

Близкая к 40% явка — это активные люди и преимущественно сторонники «Единой России», которых нам удалось мобилизовать. У всех остальных — может, была разная мотивация. Может такая: чего пойдем на выборы, когда все здесь понятно? Интриги здесь нет. Интрига создается путем выдвижения кандидатов. Просто так они не возникают ниоткуда.

Чтобы составить конкуренцию губернатору, работающему пять лет, ты должен быть известным человеком.

Максим Костиков: Люди перестали интересоваться выборным процессом. Почему? Потому что, как говорится, он слишком постный. Нет в нем той самой перчинки. Нет ли опасности, что политический процесс сведется к советской распределительной системе?

Александр Котов: Какая сейчас партия по поддержке избирателей на втором месте?

Максим Костиков: КПРФ.

Александр Котов: Вот этот вопрос нужно задать хотя бы руководителю регионального отделения КПРФ, которое сейчас на втором месте.

«Единая Россия» борется за победу своих кандидатов. С нами должны бороться региональные отделения партий. Есть партия, которая занимает второе место. Возьмем в качестве примера прошедшую избирательную кампанию. На выборы от этой партии был выдвинут кандидат, который представил подложные документы об образовании. Нормальный ход? Это что такое?! Здесь «Единая Россия» виновата? Пусть найдут нормального кандидата! Дальше — поскольку кандидата никакого нет, поиски не привели к желаемым результатам, то вынужден был идти Петр Алексеенко (первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания - ред.).

Максим Костиков: Кандидат по неволе.

Александр Котов: Кандидат по неволе, которому эта губернаторская должность не нужна. Люди это тоже чувствуют. От КПРФ пошел кандидат, чтобы отбывать свою роль. Причем здесь «Единая Россия»?

Максим Костиков: Попытаюсь сыграть адвоката оппозиции. Они вам скажут: «Вы, единороссы коллеги в Государственной Думе, придумали законы, которые ограничивают нас в проведении публичных мероприятий, акций протеста, нельзя выпускать определенные агитационно-пропагандистские материалы, нельзя изображения, и вы это все придумали с целью сохранения власти и контроля за всеми ключевыми постами». Вот, что вам могут сказать господа-оппозиционеры.

Александр Котов: Вот, что мы ответим нашим оппозиционерам. Начнем с нашего муниципального фильтра. Уважаемые оппозиционеры, у нас проходили в сентябре выборы в районные Собрания депутатов в муниципальных округах. Где ваши кандидаты? То есть следующую кампанию губернатора через пять лет надо начинать сейчас, с муниципальных выборов, с кандидатов, которые пойдут в представительные органы местного самоуправления. Если на губернаторские выборы могут приехать финансово-обеспеченные «тузы», как вы говорите, то туда они не приедут. Там должны быть авторитетные, уважаемые люди, представители регионального отделения политических партий. Где они?

Иногда мне уже хочется подготовить определенную команду, которая будет помогать оппозиции с выдвижением кандидатов. Проще сделать так, чем выслушивать упреки о снятии и недопуске. Научитесь оформлять правильно документы. Уже не один раз такие примеры были. Прочитайте требования, которые прописаны в законе для регистрации кандидата. Мы же все участники процесса. И я им был, я готовил документы, юристов просил проверить. Ко всем одинаковый подход. Если хотите, давайте мы поможем оформлять документы. У нас есть нормальные юристы. 

Радиослушатель: «Единая Россия» радуется феноменальному результату выборов. Как вообще могли быть другими результаты, если у вас бюджетники голосуют все дистанционно? Как это другим людям контролировать?

Александр Котов: Есть такое ложное утверждение: если бюджетники пришли проголосовать, то они 100% поддержат партию «Единой Россия». По моим ощущениям, если брать бюджетников: в лучшем случае 70% поддерживают, 30% - точно по разным причинам могут проголосовать за другие политические партии. Не надо считать, что это так однозначно.

Власть не заинтересована в том, чтобы подорвать доверие к дистанционному электронному голосованию. Как только это случится один раз — всё, на этом можно ставить крест, потому что больше не будет доверия. Люди, которые занимаются этим, прекрасно понимают. Президент наш это прекрасно понимает.

Голосование, что дистанционное, что на участке — тайное. Всегда всем говорю: не загоняйте людей палками на голосование; неважно: бюджетники, не бюджетники. Лучший способ — объяснение

Максим Костиков: Не кажется ли вам, что если дальше эту систему сохранить, то у нас будет дальнейшее доминирование «Единой России», её кандидатов к 100%? Оппозиция в силу своей организационной слабости, слабости своих кандидатов, будет собирать крохи. В результате происходит дисбаланс политических сил и придем к модели КПСС. Не кажется ли вам, что в ваших словах есть доля истины о помощи государственным мужам, этим росткам многопартийности, создавать для них условия, режим «зеленой улицы»? Система будет дальше развиваться в модель дисбаланса, когда 100% будет набирать одна партия. Не кажется ли вам, что в этом есть определенная внутренняя угроза для системы?

Александр Котов: Так и есть на самом деле. У меня лично и в региональном отделении партии нет такого подхода, что давайте всех зачистим. Я сторонник того, что будут кандидаты, представляющие интересы разных групп избирателей. Если на стадии проведения избирательной кампании, прочитав закон, не могут люди оформить документ, то что от них тогда ждать, когда они придут во власть? Как оценивать: существенное нарушение или нет? Оно либо есть, либо нет. Именно так надо ставить вопрос, иначе будет вакханалия. Потом претензии к нам. Озвучивайте их руководителям региональных отделений партий.

Беседовал Максим Костиков

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #выборы губернатора
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовитесь ли вы к очередной волне сезонных заболеваний?
В опросе приняло участие 68 человек
13.09.2023, 18:150 Компания «Данон трейд» переименована в «Эйч энд Эн Трейд» 13.09.2023, 18:000 Кабмин увеличил минимальный взнос для получателей льготной ипотеки 13.09.2023, 17:570 Уличный фонарь и обогреватель похитили из дачного дома а Красногородском районе 13.09.2023, 17:541 В Псковской области увеличен прожиточный минимум на 2024 год
13.09.2023, 17:520 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 сентября 13.09.2023, 17:480 Медведя встретили вблизи Черной реки в Псковской области. ВИДЕО 13.09.2023, 17:450 Пьяная жительница Палкинского района пырнула бывшего сожителя ножом 13.09.2023, 17:450 В чем особенность таврелей, рассказали в региональной федерации
13.09.2023, 17:440 Псковский облсовпроф поблагодарили за вклад в проведение креативных мероприятий 13.09.2023, 17:350 Новые байдарки и каноэ закупят для спортивных школ Пскова 13.09.2023, 17:300 Александр Котов о явке, кандидатах поневоле и силе оппозиции 13.09.2023, 17:290 В России достигнут большой прогресс в области ядерной медицины, заявили в Миндзраве
13.09.2023, 17:280 Корзину черноголовиков собрали грибники в Невельском районе. ФОТО 13.09.2023, 17:270 Более 80 тысяч студентов могут быть зачислены на «цифровые кафедры» до конца сентября 13.09.2023, 17:220 Домофонный ключ от карточки, где деньги лежат 13.09.2023, 17:190 Памфилова отметила высокий интерес к ДЭГ в Псковской области
13.09.2023, 17:150 Новая остановка в Петербурге появится у псковской «Ласточки» 13.09.2023, 17:130 Прокурор Псковской области осмотрел СИЗО-1 13.09.2023, 17:102 Александр Котов: Институт наблюдения за выборами можно совершенствовать до бесконечности 13.09.2023, 17:010 Турнир по баскетболу памяти Иосифа Швейделя пройдет в Великих Луках
13.09.2023, 16:590 Завершен ремонт автомобильной дороги Новгородка – Пушкинские Горы 13.09.2023, 16:520 «Ревизора» Игоря Казакова представил Театр кукол Карелии на Пушкинском фестивале 13.09.2023, 16:470 Александр Котов о муниципальной реформе: Это правильный путь 13.09.2023, 16:380 Псковский облсовпроф займется развитием лыжной базы «Сосенка»
13.09.2023, 16:280 Алексей Севастьянов: Аптека в микрорайоне Псковкирпич очень востребована 13.09.2023, 16:241 Интерактив: Замуж через бюрократический ад 13.09.2023, 16:190 Владимир Рецептер о гастролях в «Михайловском»: Выходить на сцену там, где всё дышит Пушкиным — ни с чем не сравнимое счастье 13.09.2023, 16:170 Александр Котов: Слухи по поводу мобилизации носят провокационный характер
13.09.2023, 16:020 Заявки конкурс рационализаторов продолжают принимать в Псковской области 13.09.2023, 15:490 Тренера по ММА в Пскове подозревают в избиении предпринимателя за долги умершего человека 13.09.2023, 15:480 Дожди и грозы придут в Псковскую область 14 сентября 13.09.2023, 15:350 Алексей Севастьянов призвал псковичей благоустраивать окраины через проекты ТОС
13.09.2023, 15:280 Псковская «Россиянка» победила на женском чемпионате СЗФО по футболу 13.09.2023, 15:260 Александр Котов: Власть не заинтересована в подрыве доверия к ДЭГ 13.09.2023, 15:230 «Дневной дозор»: Какова вероятность продолжения частичной мобилизации? 13.09.2023, 15:160 Месячник по уборке городских территорий проведут в Пскове в октябре
13.09.2023, 15:070 Реставрация Успенского собора началась в Пушкинских Горах 13.09.2023, 14:590 «Дом Советов»: Александр Котов об итогах сентябрьских выборов. ВИДЕО 13.09.2023, 14:500 Газопровод начали строить в псковской деревне Опочицы 13.09.2023, 14:440 Андрей Козлов и Аркадий Мурылёв спасли предпринимателя от шестимиллионного штрафа
13.09.2023, 14:350 Трубы отопления на улице Машинистов в Пскове разрушаются 13.09.2023, 14:311 «ГАЗель» задавила пенсионерку на тротуаре в Калуге 13.09.2023, 14:280 «Анализируй этно»: Ну что, брат Пушкин? ВИДЕО 13.09.2023, 14:130 Глава СОЦПРОФ Вострецов предлагает приглашать корейских рабочих на российские стройки
13.09.2023, 14:064 В Эстонии могут конфисковать автомобили с российскими номерами, находящиеся в стране 13.09.2023, 13:570 Сто лет исполнилось со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской 13.09.2023, 13:520 Почти 100% жилого фонда в Псковском районе подготовили к зиме 13.09.2023, 13:450 Александр Котов: Избирательная кампания в Псковской области была абсолютно легитимной
13.09.2023, 13:390 «PRO-ПРАВО»: Материнский капитал. ВИДЕО 13.09.2023, 13:370 Полярное сияние снял пскович со своего огорода. ФОТО 13.09.2023, 13:340 Эстония разрешила въезд автобусам и мотоциклам с российскими номерами 13.09.2023, 13:310 Почему выборы выиграл действующий губернатор, объяснил Александр Котов
13.09.2023, 13:270 Топ-5 полезных продуктов осени и как жителям Пскова сэкономить на их покупке 13.09.2023, 13:171 Рабочие требуются на археологические раскопки в Печорах 13.09.2023, 13:030 Похитителя рассады задержали в Пскове 13.09.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым
13.09.2023, 12:560 Аппарат МРТ сломался в псковской областной больнице 13.09.2023, 12:560 Картошкой «в мундире», мёдом и яблоками встретит «Михайловское» своих гостей в субботу 13.09.2023, 12:510 Масочный режим: «Ревизор» из Карелии «инкогнито» побывал на Пушкинском театральном фестивале 13.09.2023, 12:441 Найдена пропавшая 16-летняя великолучанка
13.09.2023, 12:360 Депутаты наградили сотрудника Псковского музея-заповедника 13.09.2023, 12:260 Новый автомобиль китайского бренда скоро в Пскове. ЛОНГРИД 13.09.2023, 12:220 Туризм за госсчет 13.09.2023, 12:220 Владимир Кузь: Ремонтировать дороги нужно летом, а зимой — обслуживать
13.09.2023, 12:130 Фестиваль плова пройдёт в Островском районе 23 сентября 13.09.2023, 12:060 Апельсины подорожали почти на 30% в Псковской области 13.09.2023, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно»: Ну что, брат Пушкин? 13.09.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 13 сентября
13.09.2023, 11:480 Строительство многоквартирного дома возобновили в великолукском Переслегино 13.09.2023, 11:371 Фиксируется рост курса доллара и евро 13.09.2023, 11:280 Объявлена дата кастинга фестиваля красоты «Мисс и Миссис Псков 2023» 13.09.2023, 11:140 Футбольный клуб «Луки-Энергия» проведет матч с «Динамо-СПб»
13.09.2023, 11:130 ПЛН-ТВ: Третий Псковский фестиваль колокольного звона 13.09.2023, 11:100 Устранить разлом на новом тротуаре в Великих Луках потребовали с подрядчика 13.09.2023, 11:070 Александр Котов подведет итоги сентябрьских выборов в прямом эфире «ПЛН FM» 13.09.2023, 11:000 Археологи реконструировали гибель обезглавленного защитника Пскова
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru