Политика

«Дом Советов»: Александр Котов об итогах сентябрьских выборов. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дом Советов», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 13 сентября. Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Ведущий Максим Костиков обсудил с ним итоги выборов, которые с 8 по 10 сентября прошли в Псковской области.

Насколько кампания этого года была конкурентной, прозрачной, транспарентной? Были ли в ней какие-то неожиданности? В чем секрет высоких результатов партии власти на выборах и «крохах» голосов, полученные оппозицией? Как муниципальная реформа отразилась на ходе избирательной кампании в районах?