Политика

Депутаты поддержали введение штатной единицы еще одного первого вице-губернатора Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали введение штатной единицы еще одного первого вице-губернатора Псковской области. Об этом с сессии регионального парламента 28 сентября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект разработан в связи с необходимостью введения в правительстве Псковской области дополнительной штатной единицы первого заместителя губернатора Псковской области, в обязанности которого будет входить представление интересов региона в Москве и курирование работы расположенного там представительства правительства Псковской области при правительстве Российской Федерации.

Должность вводится за счет преобразования имеющейся вакантной должности.

Ранее на должность заместителя губернатора, курирующего деятельность представительства региона в Москве, был назначен Денис Салий.