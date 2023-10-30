Политика

Базовым моментам уделят особое внимание при обучении Молодежного парламента в Псковской области

Базовым моментам уделят особое внимание при обучении Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Такое мнение озвучила советник заместителя регионального парламента Юлия Лысова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Есть определенный вектор, который мы задаем от областного Собрания. Есть предложения от ребят, потому что их мнение мы не можем не учитывать. Есть проекты, которые действуют на постоянной основе. Планируем, что будут обучающие составляющие. Помимо практической деятельности, я имею в виду участие членов Молодежного парламента, например, в приемах граждан вместе с депутатом, будет коллегиальное обучение. Определенные навыки мы хотим у них тоже выработать. Это будет и публичная сторона, то есть выступление, ораторское искусство, ведение социальных сетей», - рассказала она.

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Как уточнила Юлия Лысова, при обучении необходимо начинать с азов. Так, многие ребята, приходя в Молодежный парламент, не разбираются, как формируется бюджет региона.

«Если ты молодой парламентарий, и хочешь приносить инициативы, изменения, то нужно разбираться и начинать с базовых вещей, как вообще формируется законодательная инициатива, что это такое, как ее правильно формулировать, какой пакет документов должен быть, когда формируется проект постановления по той или иной инициативе», - уточнила она.