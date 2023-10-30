Базовым моментам уделят особое внимание при обучении Молодежного парламента в Псковской области

Базовым моментам уделят особое внимание при обучении Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Такое мнение озвучила советник заместителя регионального парламента Юлия Лысова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Как уточнила Юлия Лысова, при обучении необходимо начинать с азов. Так, многие ребята, приходя в Молодежный парламент, не разбираются, как формируется бюджет региона.
«Если ты молодой парламентарий, и хочешь приносить инициативы, изменения, то нужно разбираться и начинать с базовых вещей, как вообще формируется законодательная инициатива, что это такое, как ее правильно формулировать, какой пакет документов должен быть, когда формируется проект постановления по той или иной инициативе», - уточнила она.