Политика

Петр Алексеенко: КПРФ борется за власть участием в выборах

Основной инструмент борьбы за власть для КПРФ — это участие в выборах. Об этом в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко.

«Сейчас не время выводить народ на улицы, как в Дагестане. Зачем заниматься подстрекательством, раскачивать лодку?» - возмутился Петр Алексеенко.

Коммунист отметил, что иногда оппозиция может действовать в унисон с правительством и согласовывать свои действия с администрацией президента.

«Мы не призываем выводить людей на улицу. Остается только бороться за власть через выборы», - заключил Петр Алексеенко и заметил, что у коммунистов есть успехи в избирательных кампаниях 2023 года, например, в Хакасии.

Отметим, «Политбюро» - это место для свободных дискуссий, споров, размышлений, острых вопросов и диалога со слушателями в прямом эфире. Заранее предупреждаем: мы будем провоцировать, нападать, ставить политиков в неудобное положение, прессинговать. Трепещите. Кто боится - пусть не приходит. Трусам в «Политбюро» не место.

Когда политики боятся сказать лишнее и стремятся лакировать действительность, кто-то должен задавать им острые вопросы и поднимать неудобные темы. Важно не замалчивать проблемы, а говорить о них вслух. В этом - миссия нового совместного проекта интернет-портала Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM».