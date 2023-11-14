Андрей Маковский: «Новые люди» выдвинут кандидата на выборы президента

Партия «Новые люди» стопроцентно выдвинет кандидата на выборы президента, хотя официальной информации об этом пока нет. Об этом в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский.
Гость студии предположил, что «Новых людей» на выборах президента представит лидер партии Алексей Нечаев.
«Это наш идеолог, вдохновитель, человек, который смог нас всех объединить», - добавил Андрей Маковский.
Напомним, выборы президента Российской Федерации планируют провести в марте 2024 года.