Политика

Андрей Маковский: «Новые люди» выдвинут кандидата на выборы президента

Партия «Новые люди» стопроцентно выдвинет кандидата на выборы президента, хотя официальной информации об этом пока нет. Об этом в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский.

«Официальной информации об этом пока нет, но я могу ответить, как политолог. Я считаю, что "Новые люди" стопроцентно примут участие в президентской гонке, выдвинут кандидата», - сказал Андрей Маковский.

Гость студии предположил, что «Новых людей» на выборах президента представит лидер партии Алексей Нечаев.

«Это наш идеолог, вдохновитель, человек, который смог нас всех объединить», - добавил Андрей Маковский.

Напомним, выборы президента Российской Федерации планируют провести в марте 2024 года.