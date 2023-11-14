Политика

Порядка 12 человек состоят в партии «Новые люди» в Псковской области

В партии «Новые люди» в Псковской области состоят порядка 12 человек. Об этом в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский.

«Есть партии массовые и кадровые. Массовые партии всеми правдами и неправдами делают людей своими членами, подразумевая, что они будут за них голосовать. Мы — партия немассовая, мы идем по другой концепции, и членов партии у нас, действительно, мало, в районе 12 человек. Но я считаю, этого достаточно», - сказал Андрей Маковский.

Гость студии пояснил, что такого количества партийцев достаточно, чтобы региональное отделение существовало и успешно выполняло свои задачи.

Сторонников у партии в Псковской области больше — порядка 200 человек, продолжил Андрей Маковский.

«Думаю, это хороший результат, учитывая, что в большой политике мы появились в 2021 году», - заметил депутат.