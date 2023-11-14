Порядка 12 человек состоят в партии «Новые люди» в Псковской области

В партии «Новые люди» в Псковской области состоят порядка 12 человек. Об этом в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский.
Гость студии пояснил, что такого количества партийцев достаточно, чтобы региональное отделение существовало и успешно выполняло свои задачи.
Сторонников у партии в Псковской области больше — порядка 200 человек, продолжил Андрей Маковский.
«Думаю, это хороший результат, учитывая, что в большой политике мы появились в 2021 году», - заметил депутат.