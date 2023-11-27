Политика

ЛДПР проведет предвыборный съезд 19 декабря

ЛДПР планирует провести свой предвыборный съезд в середине декабря, заявил председатель партии Леонид Слуцкий.

«19-го проведем съезд», - сказал Слуцкий во вторник, отвечая на соответствующий вопрос «Интерфакса».

Он также уточнил, что съезд пройдет в Москве.

Согласно законодательству, выборы президента должны пройти 17 марта 2024 года. Решение о назначении выборов президента принимается не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Совет Федерации должен объявить о назначении выборов с 8 по 18 декабря.