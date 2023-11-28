Политика

Начинается видеотрансляция программы «Политбюро» с Антоном Минаковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Политбюро», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня, 29 ноября, участником программы в прямом эфире станет региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.

Ведущий программы, главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко поставит перед собеседником вопросы ребром. Разговор пойдет о месте Либерально-демократической партии России в политической системе после смерти многолетнего бессменного лидера организации Владимира Жириновского, проблемах и перспективах регионального отделения ЛДПР, а также на другие актуальные темы. Радиослушатели также могут задать Антону Минакову свои вопросы. Телефон прямого эфира: 56-73-72.

Напомним, «Политбюро» - новый проект радио «ПЛН FM». Это место для свободных дискуссий, споров, размышлений, острых вопросов и диалога со слушателями в прямом эфире. Заранее предупреждаем: мы будем провоцировать, нападать, ставить политиков в неудобное положение, прессинговать. Кто боится - пусть не приходит. Трусам в «Политбюро» не место.