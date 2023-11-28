Политика

Подражать Владимиру Жириновскому в ЛДПР никто не собирается — Антон Минаков

Подражать покойному лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому в партии никто не собирается — ни на федеральном, ни на региональных уровнях. Об этом сообщил региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Никто не собирается в ЛДПР подражать Владимиру Вольфовичу — ни на федеральном, на на региональном уровнях. Этому невозможно подражать», - сказал Антон Минаков.

Он добавил, что Владимир Жириновский был сильным и харизматичным лидером, не стеснялся и не боялся говорить то, что думает, и всегда был искренним перед избирателями.

Напомним, Владимир Жириновский — основатель и Либерально-демократической партии России — умер 6 апреля 2022 года. После его ухода пост председателя партии занял Леонид Слуцкий.