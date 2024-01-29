Политика

Илья Стрелков развеял фейк о принуждении чиновников к сдаче подписей за одного из кандидатов в президенты

Массовое принуждение чиновников отдать свои подписи за одного из кандидатов в президенты оказалось фейком. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков рассказал в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«К нам в область прилетел очередной, как я считаю, лживый и грязный фейк о выборах и о подпиской кампании одного из кандидатов. Якобы имело место массовое принуждение чиновников отдать свои подписи. Во-первых, хочу сказать, что вы сами все прекрасно видели - в публичных пикетах были громадные очереди, люди сами желали отдать свои подписи», - сказал Илья Стрелков.

Он добавил, что источник фейка о принуждении чиновников к участию в сборе подписей недавно признали иноагентом.

«В материалах не было никаких доказательств, фото или видео, так называемого фактчекинга. В ряды иноагентов этот ресурс попал вполне заслуженно. В материалах были также грубые фактические ошибки. Информация это лживая и недостоверная, очередная грязная попытка дестабилизации избирательной системы Псковской области», - уточнил Илья Стрелков.

«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.