Политика

КПРФ и ЛДПР назвали число своих партийцев в Псковской области

В региональном отделении ЛДПР в Псковской области состоят 3 014 человек, в обкоме КПРФ — порядка 800 человек. Такие данные координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков и первый секретарь обкома КПРФ Пётр Алексеенко озвучили в программе «Армрестлинг» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«КПРФ представлена во всех районах, муниципалитетах Псковской области. У нас сейчас около 800 человек, в прошлом году около 100 человек, порядка 30% — это была молодежь, молодые люди», - рассказал Пётр Алексеенко.

Антон Минаков сообщил, что на данный момент в региональном отделении ЛДПР состоят 3 014 человек. По его словам, 1,5 года назад в партии в регионе состояли чуть более двух тысяч человек, а после акции — всероссийского приема граждан — число сторонников увеличилось на треть. «Цифра постоянно растет, буквально сегодня новые анкеты на вступление принесли», - заметил координатор ЛДПР в Псковской области.

Пётр Алексеенко в ответ заметил, что главное — не количество, а качество. «У вас заявление, а у нас рекомендация, испытательный срок, членские взносы. У нас видные кадры, хороший костяк», - подчеркнул коммунист.

Антон Минаков признал, что ЛДПР членские взносы не собирает.