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Политика

Рейтингомер: стрельба из травмата, два ордена и чиновники на голом льду

19.02.2024 17:48|ПсковКомментариев: 0

Всем привет! Псковская Лента Новостей предлагает вашему вниманию очередное обозрение  активности политиков, общественников и других публичных персон.

 

Свое крайне субъективное мнение высказывает и ставит оценки по пятибалльной шкале Господин Рейтингомер. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. 

-5 Алексей Алексеев

Самую низкую отрицательную оценку минус пять  ставим депутату Пыталовского районного собрания Алексею Алексееву.

Причина - скандал, в центре которого оказались народный избранник и его сын. В политических Telegram-каналах и социальных сетях живо обсуждают детали истории из раздела «Криминал» - с бытовым конфликтом, угрозами и даже стрельбой из травмата.

Никаких выводов относительно происшествия, кто там прав, кто виноват,  раньше времени не делаем - как говорится, органы разберутся.  Однако фиксируем крайне негативный инфоповод и обсуждение в Сети на тему соответствия депутата «Моральному кодексу строителя коммунизма».

-4 Андрей Беляев

Минус четыре получает глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. Казалось бы, прошлый год с жесткой критикой великолукского руководства со стороны губернатора Михаила Ведерникова, десантом на берега Ловати областных чиновников и перестройкой деятельности администрации должен был заставить городских чиновников работать по-иному - качественно, эффективно, оперативно откликаясь на обращения горожан.

Увы, не прошло и года, как мы  вновь фиксируем шквал возмущения великолучан - теперь из-за плохой посыпки дорог и тротуаров. Видимо, прошлогодние уроки подзабылись - и пора отправлять в Луки новый десант специалистов.

-3 Игорь Шатурный

Минус три отправляем в Дом Советов - вице-губернатору Игорю Шатурному, отвечающему в региональном правительстве за  жилищно-коммунальное хозяйство. Легче сказать, откуда на минувшей неделе не поступало сигналов о плохой работе коммунальщиков в гололед, чем перечислить все проблемные территории на карте Псковской области. Понятно, что виноватых в городах и районах много, но спросим прежде всего с ответственного областного чиновника. 

У нас теперь что, так всегда будет - если гололед, то форс-мажор и аномалия, с чем ничего нельзя сделать, и лучше самостоятельно на четвереньках ползти сразу в травмпункт? 

-2 Антон Яковлев

«Опять двойка» в дневнике директора особой экономической зоны «Моглино» Антона Яковлева.

Очередной потенциальный резидент псковской ОЭЗ, похоже, приказывает долго жить. По крайней мере, масс-медиа сообщают о больших проблемах компании, которая собиралась построить в «Моглино» современный завод по производству транспорта, но сейчас рискует стать банкротом.

Увы, подобный негатив применительно к особой экономической зоне стал привычным - ну а обещанный каменный цветок всё никак не выходит. 

-1 Тамара Новицкая

-1 получает всё еще секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Тамара Новицкая.

На старте агитационного периода президентской кампании выяснилось, что у кандидата от «Новых людей» Владислава Даванкова в Псковской области нет доверенных лиц. И на дебаты в СМИ ходить от него просто некому.

Видим в этом отражение близкой к кризисной ситуации в областной партийной организации. Хотелось бы услышать от госпожи Новицкой ответ на вопрос, как реготделение парламентской партии дошло до жизни до такой. И не только мы хотим: радио "ПЛН FM" приглашает ее на эфир - так что ждем.

0 Марина Борисенкова

Нейтральную оценку ноль ставим депутату Псковской городской Думы Марине Борисенковой. Таким образом фиксируем изменения в муниципальном парламенте.

Марина Борисенкова возглавила социальный комитет гордумы.

По итогам голосования ее кандидатуру коллеги поддержали единогласно. Прежде руководителем комитета была управляющая областным отделением Социального фонда России Наталья Мельникова, не так давно вернувшаяся в региональный парламент. 

+1 Татьяна Пасман 

Плюс один заработала депутат Псковской гордумы от «Яблока» Татьяна Пасман.

Она передала большую коллекцию региональных и районных газет историко-краеведческой библиотеке.

Теперь имеющие желание или необходимость поработать с газетами разных лет псковичи смогут это сделать в библиотеке, работники которой были очень рады дару. Ведь фонд пополнился материалами, которые уже нигде нельзя достать.

+2 Игорь Романов

Плюс два получает руководитель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов (на фото справа).

По нашей информации, он побеждает в борьбе за лидерство в областной организации объединенной партии (напомним, «ростовики» сливаются с «Новыми людьми»).

Романов уже встретился в Москве с федеральным руководством обеих партий и вроде как получил поддержку своей кандидатуры. Скорее всего, его кандидатура устроит и политблок областного правительства. Так что паззл, похоже, складывается.

+3 Анастасия Григорьева

Строчкой выше, на +3, расположилась руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева.

Деятельность ЦУР по противодействию информационным угрозам и другим направлениям получила положительную оценку на совещании под председательством заместителя полпреда президента России в СЗФО Любови Совершаева.

По ее словам, в Псковской области выстроена качественная межведомственная работа, которая дает положительные результаты. Следствие этого - значительное снижение количества жалоб и вопросов в системе «Инцидент Менеджмент». 

+4 Игорь Сопов

Плюс четыре ставим председателю областной избирательной комиссии Игорю Сопову.

Псковский облизбирком активно работает на президентских выборах.

В выходные стартовал подомовой обход избирателей: более 2000 членов участковых комиссий встретятся с жителями региона, оповестят их о сроках, времени и местах, а также формах голосования. Кроме того, на дискуссионной площадке Общественного совета при избирательной комиссии обсудили итоги регистрации кандидатов на выборы президента, познакомили участников встречи с историей президентских кампаний в Псковской области и опытом выборов глав в других государствах.

+5 Вера Емельянова, Марина Гаращенко

Максимально высокую оценку плюс пять получают первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова и руководитель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Президент России Владимир Путин высоко оценил их труд.

Вера Емельянова награждена орденом Александра Невского, его вручают за особые личные заслуги в деле госстроительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые при исполнении служебных обязанностей. А Марину Гаращенко президент наградил орденом Пирогова. Эта награда носит имя выдающегося русского хирурга и ученого - она вручается за медицинские заслуги. Поздравляем!

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. До новых встреч!

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба правительства Псковской области, социальные сети. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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