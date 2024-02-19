Рейтингомер: стрельба из травмата, два ордена и чиновники на голом льду

Всем привет! Псковская Лента Новостей предлагает вашему вниманию очередное обозрение активности политиков, общественников и других публичных персон.
-5 Алексей Алексеев
Самую низкую отрицательную оценку минус пять ставим депутату Пыталовского районного собрания Алексею Алексееву.
Никаких выводов относительно происшествия, кто там прав, кто виноват, раньше времени не делаем - как говорится, органы разберутся. Однако фиксируем крайне негативный инфоповод и обсуждение в Сети на тему соответствия депутата «Моральному кодексу строителя коммунизма».
-4 Андрей Беляев
Минус четыре получает глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. Казалось бы, прошлый год с жесткой критикой великолукского руководства со стороны губернатора Михаила Ведерникова, десантом на берега Ловати областных чиновников и перестройкой деятельности администрации должен был заставить городских чиновников работать по-иному - качественно, эффективно, оперативно откликаясь на обращения горожан.
-3 Игорь Шатурный
Минус три отправляем в Дом Советов - вице-губернатору Игорю Шатурному, отвечающему в региональном правительстве за жилищно-коммунальное хозяйство. Легче сказать, откуда на минувшей неделе не поступало сигналов о плохой работе коммунальщиков в гололед, чем перечислить все проблемные территории на карте Псковской области. Понятно, что виноватых в городах и районах много, но спросим прежде всего с ответственного областного чиновника.
-2 Антон Яковлев
«Опять двойка» в дневнике директора особой экономической зоны «Моглино» Антона Яковлева.
Увы, подобный негатив применительно к особой экономической зоне стал привычным - ну а обещанный каменный цветок всё никак не выходит.
-1 Тамара Новицкая
-1 получает всё еще секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Тамара Новицкая.
Видим в этом отражение близкой к кризисной ситуации в областной партийной организации. Хотелось бы услышать от госпожи Новицкой ответ на вопрос, как реготделение парламентской партии дошло до жизни до такой. И не только мы хотим: радио "ПЛН FM" приглашает ее на эфир - так что ждем.
0 Марина Борисенкова
Нейтральную оценку ноль ставим депутату Псковской городской Думы Марине Борисенковой. Таким образом фиксируем изменения в муниципальном парламенте.
По итогам голосования ее кандидатуру коллеги поддержали единогласно. Прежде руководителем комитета была управляющая областным отделением Социального фонда России Наталья Мельникова, не так давно вернувшаяся в региональный парламент.
+1 Татьяна Пасман
Плюс один заработала депутат Псковской гордумы от «Яблока» Татьяна Пасман.
Теперь имеющие желание или необходимость поработать с газетами разных лет псковичи смогут это сделать в библиотеке, работники которой были очень рады дару. Ведь фонд пополнился материалами, которые уже нигде нельзя достать.
+2 Игорь Романов
Плюс два получает руководитель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов (на фото справа).
Романов уже встретился в Москве с федеральным руководством обеих партий и вроде как получил поддержку своей кандидатуры. Скорее всего, его кандидатура устроит и политблок областного правительства. Так что паззл, похоже, складывается.
+3 Анастасия Григорьева
Строчкой выше, на +3, расположилась руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева.
По ее словам, в Псковской области выстроена качественная межведомственная работа, которая дает положительные результаты. Следствие этого - значительное снижение количества жалоб и вопросов в системе «Инцидент Менеджмент».
+4 Игорь Сопов
Плюс четыре ставим председателю областной избирательной комиссии Игорю Сопову.
В выходные стартовал подомовой обход избирателей: более 2000 членов участковых комиссий встретятся с жителями региона, оповестят их о сроках, времени и местах, а также формах голосования. Кроме того, на дискуссионной площадке Общественного совета при избирательной комиссии обсудили итоги регистрации кандидатов на выборы президента, познакомили участников встречи с историей президентских кампаний в Псковской области и опытом выборов глав в других государствах.
+5 Вера Емельянова, Марина Гаращенко
Максимально высокую оценку плюс пять получают первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова и руководитель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.
Вера Емельянова награждена орденом Александра Невского, его вручают за особые личные заслуги в деле госстроительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые при исполнении служебных обязанностей. А Марину Гаращенко президент наградил орденом Пирогова. Эта награда носит имя выдающегося русского хирурга и ученого - она вручается за медицинские заслуги. Поздравляем!
Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. До новых встреч!
Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба правительства Псковской области, социальные сети.