Избирательная комиссия Псковской области отрабатывает по максимуму, чтобы выборы пришли в каждый дом - Иван Шагин

Избирательная комиссия Псковской области отрабатывает по максимуму, чтобы выборы пришли в каждый дом. Об этом член Общественной палаты Псковской области, кандидат исторических наук Иван Шагин сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он добавил, что все эти возможности должны обеспечить предельно высокую явку на выборах президента.
«Наши граждане уже привыкли к высокому оказанию уровня госуслуг», – сказал Иван Шагин и уточнил, что эти выборы имеют историческое значение и в них должен принять участие каждый.
Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.