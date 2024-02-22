Политика

Президентские выборы. Две стороны одной кампании

Псковская Лента Новостей продолжает реализацию информационно-аналитического проекта, посвященного выборам главы государства. В первых публикациях цикла мы зафиксировали ситуацию на старте забега, обозначили основные вызовы и напомнили историю президентских кампаний в Псковской области. Сегодня, после завершения регистрации кандидатов и начала агитационного периода, дадим общую оценку первого этапа избирательного марафона и отметим заметные проявления предвыборной активности в Псковской области.

В полном соответствии с прогнозами большинства экспертов и политических обозревателей ПЛН, избирательная кампания-2024 проходит в целом достаточно спокойно и ровно. На выборах зарегистрированы четыре кандидата. Это президент Владимир Путин (как и в 2018 году, он участвует в выборах в качестве самовыдвиженца при поддержке ряда политических и общественных объединений, в том числе партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия - За правду», ОНФ и других), а также три кандидата от парламентских партий - депутаты Госдумы Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»). Как неоднократно отмечено экспертами, на выборах есть безусловный фаворит, и главный итог кампании уже давно легко предсказуем. По данным социологов, электоральный рейтинг действующего президента в феврале достиг 79 процентов*. По имеющейся информации, в Псковской области, по данным социологических исследований, фиксируются аналогичные показатели. Понятно, что в этой ситуации команде Владимира Путина нет необходимости денно и нощно вести прямую агитацию. Ставка сделана на информирование избирателя о текущей деятельности президента, а также на демонстрацию легитимности избирательного процесса, общественную поддержку кандидата и фоновую кампанию, что мы наблюдаем и в Псковской области, где был открыт штаб общественной поддержки во главе с председателем областного Собрания депутатов Александром Котовым и секретарем регионального отделения «Единой России», депутатом Госдумы Александром Козловским, а на улицах размещены биллборды из серии «Россия - сила в людях».

При этом выпускаемых большими тиражами печатных материалов, обхода избирателей от двери к двери и других привычных форм агитационно-пропагандистской работы до сих пор не наблюдается. Тем временем кандидаты от системной оппозиции против лидера не выступают, они как умеют ведут свои кампании, решая собственные задачи - то есть всё здесь происходит именно так, как и можно было ожидать до старта.

С другой стороны, предвыборная кампания-2024, вопреки прогнозам скептиков, складывается интереснее, чем кто-то мог ожидать - возникают неожиданности вроде так называемого «феномена Бориса Надеждина», на выборах есть момент конкуренции и интриги. Главная из них - кто будет вторым. Следует четко понимать, что партии и представляемые ими кандидаты борются не только за голоса избирателей и итоговые места, а за пролонгацию своего места в политической системе, сохранение и укрепление собственных позиций. К привычной паре «призеров» КПРФ - ЛДПР в этот раз добавилась партия «Новые люди», кандидат от которой Владислав Даванков в первой половине февраля, по данным ВЦИОМ, выскочил на второе место (5%)*. Взлет, вероятно, объяснялся перетеканием к нему голосов сторонников либеральной оппозиции - тех, кто был готов поддержать Надеждина, который в силу отказа от участия в выборах «Яблока» стал «последней надеждой либеральной оппозицией», но получил отказ в регистрации из-за брака в собранных подписях. Так или иначе, Даванков опередил Николая Харитонова и Леонида Слуцкого (по 4%)*. Показатели кандидатов второго эшелона близки к зоне погрешности - до голосования их расстановка и проценты поддержки могут еще не раз изменится. Что, кстати, продемонстрировал уже второй февральский рейтинг: согласно данным социологов, Харитонова и Даванкова готовы поддержать по 4 процента опрошенных, а рейтинг Слуцкого заметно «просел» - всего 2 процента*.

По мнению экспертов, многое в этой битве за второе место будет зависеть от вовлеченности кандидатов от системной оппозиции в избирательную гонку, способности удивить - и не только сохранить ядерный электорат своих партий, но и привлечь новых сторонников. Пока с этим у них очевидные проблемы.

«Кандидат от КПРФ Николай Харитонов ведет очень традиционную для КПРФ кампанию, но при этом без огонька, – считает известный российский политолог Евгений Минченко. - Да и сама фигура Харитонова, в общем-то, достаточно серая. Я думаю, что вариант КПРФ – это максимальная мобилизация своих традиционных избирателей без попыток выйти за ее пределы. Харитонову нужно мобилизовать хотя бы ядро партийного электората».

Создается впечатление, что вся кампания КПРФ - для галочки. И эксперты сейчас ведут дискуссию: коммунисты не способны на большее или просто не вкладываются, делают всё нарочито формально и откровенно халтурят.

Подтверждение этого видим в действиях псковских коммунистов, которые используют исключительно традиционные формы агитационно-пропагандисткой работы.

При этом не обходится без ошибок, в том числе в юридической и организационной плоскости - это вообще ахиллесова пята псковских зюгановцев. В прошлом году из-за липового диплома секретаря псковского горкома Александра Баева были вынуждены спешно менять кандидата на губернаторских выборах, в этом - снова бездарно подготовились, по нашей информации, не зарегистрировали в установленном порядке в качестве доверенного лица кандидата Харитонова себежанина Сергея Матвеева, из-за чего оказались вне числа участников первых дебатов на телевидении.

Едва ли не единственная надежда - на то, что вернется прежний лидер псковских коммунистов, экс-депутат Госдумы Владимир Никитин и, отодвинув местных однопартийцев, воспользуется статусом доверенного лица кандидата на федеральном уровне, наведет порядок и лично обозначит присутствие КПРФ на выборах в Псковской области.

Как мы уже писали, не участвуют в дебатах и доверенные лица Владислава Даванкова - невероятно, но их в Псковской области просто нет, что является следствием близкой к кризисной ситуации в областном отделении «Новых людей», когда Тамара Новицкая де-юре остается секретарем реготделения, но де-факто активную работу не ведет. То есть в то время, когда сам молодой кандидат проводит достаточно активную кампанию и решает задачу по повышению узнаваемости, однопартийцы в Псковской области по сути дела подводят его и пропускают дебаты от слова «совсем». А участвовать в этих поединках в прямом эфире следовало бы, ибо формат дебатов совершенно не устарел, он по-прежнему интересен аудитории, о чем в эфире «ПЛН FM» напомнил известный российский политолог Игорь Минтусов:

«Сейчас во время выборов борьба идет за второе, третье и четвертое место. Борьба будет достаточно бескомпромиссная, потому что у каждого есть свои цели и задачи. Слуцкому, Харитонову и Даванкову совсем небезразлично, сколько они наберут процентов и какое место они займут. В зависимости от занятого ими места, первое лицо будет также выстраивать с ними отношения и разговор в течение ближайших лет. Для них это очень важно. Борьба будет между ними интересной и, возможно, будут интересные дебаты».

А первые дебаты в Пскове прошли с участием всего двух человек - доверенных лиц Владимира Путина и Леонида Слуцкого.

Если представитель президента - сотрудник филиала «Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» в Псковской области Андрей Ключко акцентировал внимание на результатах работы лидера и поддержке населением его курса, то псковский либерал-демократ, координатор центрального первичного отделения партии Владимир Ефимов, как и сам кандидат от ЛДПР, делал ставку на раскрученный бренд Владимира Жириновского. Как уверяют в партии, дело ее отца-основателя живет. И сама агитационная модель, используемая либерал-демократами, - та же самая, что при экс-вожде, в том числе это традиционный «автобус ЛДПР», объехавший в феврале многие города и районы Псковской области.

Ждали в регионе и самого Слуцкого, но не доехал - возможно, только пока. Что касается проблем кандидата от ЛДПР, то, по мнению экспертов, одна из основных заключается в следующем: он и его команда работают в основном на патриотический электорат, который поддерживает в первую очередь Владимира Путина. Кроме того, политтехнологи Слуцкого «запутались с позиционированием кандидата», считает руководитель экспертного клуба «Псковский регион», председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области Илья Стрелков.

«Образ кандидата поплыл. То у нас возникает Слуцкий, то возникают лозунги о том, что дело Жириновского живет, а на картинке появляется лицо Слуцкого. Образ лидера размазан, как краски по палитре. Нужно более четко работать с образом кандидата», – высказал свое мнение эксперт, который, кстати, по части экшна и перфомансов в рамках программы «Дневник выборов-2024» на «ПЛН FM» даст фору любой из команд кандидатов в Псковской области.

Подводя итог сказанному, отметим, что избирательная кампания постепенно набирает ход. Впереди недели агитации, дебаты, обнародование программ кандидатов и их выступления, продолжение регистрации на ДЭГ, форум наблюдателей за выборами и т.д. Уже через неделю - 29 февраля президент обратится с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию. Разумеется, это выступление, в котором, по словам Владимира Путина, будут поставлены задачи минимум на шесть лет, можно считать программным. Псковская Лента Новостей продолжит внимательно следить за ходом кампании и держать вас в курсе происходящего.

Александр Савенко

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы областного отделения КПРФ и ЛДПР

* Всероссийские телефонные опросы ВЦИОМ проводились 8 и 15 февраля, в них приняли участие по 1,6 тыс. россиян в возрасте старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Формулировка вопроса: "Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за кого из следующих кандидатов Вы бы, скорее всего, проголосовали?"