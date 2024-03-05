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Политика

Начинается видеотрансляция программы «Дневник выборов»

07.03.2024 12:35|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дневник выборов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как обычно, последние новости президентской кампании ведущий Александр Савенко обсудит с председателем Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководителем экспертного клуба «Псковский регион» Ильей Стрелковым.

Сегодня они подведут итоги состоявшегося накануне Форума наблюдателей Псковской области, обсудят текущую ситуацию по заявкам на ДЭГ и итоги предвыборных исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения, а также поговорят об активности кандидатов в президенты.

Трансляция завершена.

Теги: #ПЛН FM #Дневник выборов
Источник: Псковская Лента Новостей
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